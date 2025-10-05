Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 5 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 5 октября

В Шебекино местный житель получил тяжелые ранения после подрыва на взрывном устройстве на собственном участке, передает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Мужчина с минно-взрывной травмой и открытым переломом ноги в стабильно тяжелом состоянии доставлен в областную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«В городе Шебекино пострадал мирный житель. На своем участке мужчина наступил на взрывное устройство, которое сдетонировало», — сказано в сообщении.

Помимо этого один человек погиб и двое получили ранения при атаке украинских войск на Макеевку в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, жертвой обстрела стала женщина 1982 года рождения.

«В Горняцком районе Макеевки при атаке ударным БПЛА погибла женщина 1982 г. р. Ранения средней степени тяжести получила женщина 1958 г. р., пострадал мужчина 1954 г. р. Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказано в публикации.

Кроме того, повреждения получили четыре жилых дома в Ленинском районе Донецка, Горняцком районе Макеевки и поселке Луганское. Как сказал Пушилин, при атаке на республику ВСУ применяли ударные беспилотники.

Мирная жительница погибла, еще двое ранены при атаке беспилотника ВСУ на Макеевку, сообщили в управлении по документированию военных преступлений администрации главы и правительства ДНР. По данным ведомства, украинские войска использовали БПЛА АН-196 «Лютый».

«Поступили данные о гибели женщины 1982 года рождения, ранении женщины 1958 года рождения и мужчины 1954 года рождения», — говорится в сообщении.

Дрон попал в частный жилой дом на улице Крылова, после чего здание было разрушено. Повреждения также получил соседний дом: выбиты стекла, посечен фасад и ограждение.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Ночью 4 октября над Киришами в Ленинградской области отразили атаку семи БПЛА, заявил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Он уточнил, что было зафиксировано горение в промзоне, которое оперативно ликвидировали.

«Силами ПВО в небе над Киришами уничтожено семь БПЛА. Горение в промзоне ликвидировано. По информации Роспотребнадзора — экологическая обстановка в норме, превышений по ПДК нет», — добавил губернатор.

Незадолго до инцидента в Ленобласти ввели режим опасности беспилотников в воздушном пространстве. Дрозденко также предупреждал, что интернет мог работать с перебоями.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — говорилось в публикации.

Три мирных жителя пострадали в Горловке Донецкой Народной Республики при атаках ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, среди пострадавших двое детей.

«В Никитовском районе города при подрыве на взрывоопасном предмете пострадали подростки — мальчики 2009 и 2011 годов рождения. Также в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА пострадал мужчина 1960 года рождения», — подчеркнул Пушилин.

