Операция «Труба 2.0» и ответ «Томагавкам»: новости СВО к вечеру 4 октября

Российские военные провернули операцию «Труба 2.0», украинские солдаты переоделись в женскую одежду и выдали замаскированную позицию из-за оплошности, а зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» назвали убийцей американских ракет Tomahawk. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 4 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Военные провернули операцию «Труба 2.0»

Как рассказал командир подразделения ЮВО с позывным Тихий, российские военнослужащие атаковали позиции противника в Донецкой Народной Республике по коллекторной сети. По его словам, украинские бойцы пытались остановить продвижение датчиками движения, но были выбиты с позиций.

Военный уточнил, что подразделение также использовало лесополосы для передвижения и смогло выбить противника с укрепленных позиций. Скрытное передвижение позволило минимизировать потери личного состава.

Названо самое тяжелое направление СВО

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский подтвердил, что штурмовые подразделения Вооруженных сил России начали бои за Северск. По его словам, военнослужащие вошли в город с восточной части.

Telegram-канал «Синяя Z Борода» опубликовал видео, на котором российские военные освобождают от украинских войск населенный пункт Федоровка в ДНР. Большинство кадров сняты с воздуха, на них показана работа дронов. На видео можно заметить уничтожение живой силы врага, а также его сооружений.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

При этом, как считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, самым напряженным направлением в зоне проведения СВО сегодня является Славянск. По его словам, это обусловлено тем, что город опирается на российскую границу.

Украинские солдаты сбежали с позиций в юбках

По данным источника в силовых структурах, в Харьковской области младшие командиры армии Украины умышленно разрешают военнослужащим самовольно покидать расположение своих частей. Такая практика обусловлена невозможностью выполнения боевых задач, поставленных перед подразделениями.

Вместе с этим в Сумской области украинские военные попытались скрыться, переодевшись в женскую одежду. Как узнал источник в силовых структурах, бойцы бросили позиции и предприняли попытку выдать себя за гражданских, чтобы избежать столкновения с ВС РФ.

Враг «спалил» замаскированный блиндаж из-за оплошности

Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России ударили по объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса. Были уничтожены пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.

ВКС России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Войска также ударили по расположению «смуглых» наемников и тренировочным лагерям украинской армии в Харьковской области. Как утверждает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, целями ВС РФ также выступили склады техники противника. Минобороны данную информацию не комментировало.

Кроме того, как рассказал боец с позывным Муха, войска вычислили замаскированную позицию украинских военнослужащих благодаря упаковке воды. По его словам, данная оплошность позволила российским войскам нанести удар по блиндажу противника и уничтожить его.

Россия подготовила для «Томагавков» убийственный ответ

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что армия России имеет в арсенале сразу несколько зенитных ракетных комплексов, способных уничтожать американские ракеты Tomahawk. По его словам, среди них в том числе ЗРК С-300, С-400 и С-350 «Витязь». Кнутов отметил, что последний комплекс даже называют убийцей крылатых ракет.

Помимо этого, инженеры из Белгорода разработали дрон-камикадзе, получивший название «Пчела». В итоге получился настоящий «монстр-убийца с жалом». По словам разработчиков, БПЛА можно применять против вражеских дронов. По-настоящему грозной «Пчелу» делает ее «жало» — контактный замыкатель в виде иглы на передней части, позволяющий активировать боевой заряд при любом угле атаки.

В балансе сил на СВО заметили смещение

Журналисты The American Conservative констатировали, что армия Украины не обладает достаточным потенциалом для начала крупномасштабного наступления. По мнению аналитиков, для успеха ВСУ необходимо превосходить российские подразделения в численности, однако баланс смещается в другую сторону.

ВС Украины Фото: James Sprankle/dpa/Global Look Press

Дополнительным критическим фактором аналитики назвали истощение запасов вооружения Украины. Россия же, по их данным, нарастила собственное производство оружия и боеприпасов, превысив внутренние потребности.

