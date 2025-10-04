В ДНР подтвердили начало боев за Северск Кимаковский объявил о начале боев за Северск в ДНР

Штурмовые подразделения Вооруженных сил России ведут бои за Северск в Донецкой Народной Республике, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, военнослужащие вошли в город с восточной части.

Наши штурмовые группы начали бои за Северск. Бойцы вошли с восточной части, — сказал Кимаковский.

Ранее Кимаковский выразил мнение, что украинский гарнизон в Северске рискует оказаться в полном окружении. По его словам, выход из города для противника уже существенно затруднен.

До этого президент России Владимир Путин сообщал, что войска уверенно продвигаются фактически по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной операции. Глава государства отметил, что армия вошла в Константиновку и Северск.

Как предположил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, армия России может полностью освободить Покровск (Красноармейск) в ДНР в течение двух месяцев. По его словам, в настоящее время группировка противника в Покровско-Мирноградской агломерации находится в огневом тактическом окружении.