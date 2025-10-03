Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 14:10

В ДНР заявили о риске окружения украинского гарнизона в Северске

Кимаковский: выход из Северска для ВСУ значительно осложнен

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Украинский гарнизон в Северске рискует оказаться в полном окружении, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, выход из города для противника уже существенно затруднен.

Сейчас выход, как, впрочем, и вход, для гарнизона противника существенно затруднен. Тенденция такова, что вооруженные формирования Украины рискуют оказаться в полном окружении. Тогда дни гарнизона будут сочтены, — заявил Кимаковский.

Ранее он отмечал, что российские войска вошли в село Звановка к югу от Северска. По словам Кимаковского, вокруг Северска сжимается полукольцо.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что освобождение российской армией Дроновки и продвижение к Платоновке может уничтожить логистику Вооруженных сил Украины на севере Северска. Он отметил, что после взятия этих населенных пунктов у ВСУ останется лишь западное направление, которое также находится под огневым воздействием российской армии.

Марочко также отмечал, что подразделения ВС РФ «берут в огневой мешок» дислоцированные в Северске подразделения Вооруженных сил Украины. По его словам, военные продвигаются сразу на нескольких участках Северского направления.

ДНР
Северск
ВСУ
Игорь Кимаковский
спецоперация
СВО
