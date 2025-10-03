Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 12:51

В ДНР сообщили о продвижении войск к югу от Северска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска вошли в село Звановка к югу от Северска, сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского. Он отметил, что расстояние до города быстро сокращается, полукольцо вокруг Северска сжимается. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Наши штурмовые группы вошли в село Звановка к югу от Северска. Расстояние стремительно сокращается, полукольцо сжимается, — сказал Кимаковский.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что освобождение российской армией Дроновки и продвижение к Платоновке может уничтожить логистику Вооруженных сил Украины на севере Северска. Он отметил, что после взятия этих населенных пунктов у ВСУ останется лишь западное направление, которое также находится под огневым воздействием российской армии.

До этого Марочко отмечал, что подразделения ВС РФ «берут в огневой мешок» дислоцированные в Северске подразделения Вооруженных сил Украины. По его словам, военные продвигаются сразу на нескольких участках Северского направления. Эксперт пояснил, что планомерная работа создает отличные условия для «котла». В частности, сейчас он и формируется вокруг противника, резюмировал Марочко.

ДНР
Игорь Кимаковский
Северск
спецоперация
СВО
