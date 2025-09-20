ВС РФ начали формировать «огневой мешок» вокруг ВСУ в Северске Марочко: ВС РФ берут ВСУ в огневой мешок в Северске

Подразделения ВС РФ «берут в огневой мешок» дислоцированные в Северске ДНР подразделения Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, военные продвигаются сразу на нескольких участках Северского направления.

Наши военнослужащие выдавливают украинских боевиков с занимаемых ими позиций и планомерно продвигаются вперед. Есть продвижение в районе Серебрянки, Верхнекаменского. Также мы продвигаемся с Переездного в Звановку, — отметил Марочко.

Эксперт пояснил, что планомерная работа создает отличные условия для «котла». В частности, сейчас он и формируется вокруг противника, резюмировал эксперт.

Ранее начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что Вооруженные силы РФ ведут наступление практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции. В ходе рабочей поездки он также проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки «Центр», которые действуют на Красноармейском направлении.

До этого российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ в 153 районах, включая базу горючего, склады боеприпасов и пункты дислокации. По данным Минобороны России, поражены логистические узлы западных поставок вооружения, места хранения и запуска беспилотников, а также позиции иностранных наемников.