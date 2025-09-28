Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 09:45

В России раскрыли, чем грозит потеря Дроновки для ВСУ

Марочко: освобождение Дроновки и Платоновки поставит под угрозу логистику ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Освобождение российской армией Дроновки и продвижение к Платоновке может уничтожить логистику Вооруженных сил Украины на севере Северска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии ТАСС. Он отметил, что после взятия этих населенных пунктов у ВСУ останется лишь западное направление, которое также находится под огневым воздействием российской армии.

Если мы овладеем Дроновкой и продвинемся по направлению населенного пункта Платоновка, то вся северная часть населенного пункта Северск будет лишена нормальной логистики. У противника остается только западное направление [у Северска], которое уже тоже под плотным огневым воздействием российской армии, — высказался эксперт.

Также Марочко сообщил, что российские войска за последнюю неделю продвинулись в районах Тихого и Волчанских Хуторов Харьковской области. Он добавил, что силы успешно расширили контроль вблизи Волчанска. Министерство обороны России не комментировало эти данные.

Кроме того, он отметил, что освобождение российскими войсками Юнаковки в Сумской области обеспечит защиту жителей приграничья Курской области от возможных ударов. Он добавил, что для закрепления достигнутых результатов российским войскам предстоит сложная работа.

ВСУ
ВС РФ
Андрей Марочко
Северск
