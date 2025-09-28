«Серьезные завоевания»: Марочко заявил об успехах ВС России под Харьковом Марочко: ВС России за неделю расширили зону контроля рядом с Волчанском

Военнослужащие Вооруженных сил России за неделю продвинулись в районах Тихого и Волчанских Хуторов в Харьковской области, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Также, по его словам, бойцы успешно расширили зону контроля близ Волчанска. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Есть успехи за неделю в районах населенных пунктов Тихое и Волчанские Хутора. Также есть серьезные завоевания наших военнослужащих юго-западнее и западне Волчанска, — подчеркнул собеседник агентства.

Марочко отметил, что в целом на Волчанском направлении российская армия ведет «планомерную боевую работу». При этом самым успешным за неделю стал участок фронта у Хатнего под Харьковом. Там российские бойцы не только расширили зону контроля, но и закрепились на новых рубежах, резюмировал военэксперт.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили в районе Клебан-Быкского водохранилища 10 заблокированных бойцов бригады «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) и «Лють», отказавшихся сложить оружие. Освобождено более одного квадратного километра территории.

До этого стало известно, что командование ВСУ перебрасывает подразделения 68-й отдельной егерской бригады в Сумскую область вместо того, чтобы отправить их на восполнение потерь. По данным источника в российских силовых структурах, военных направили под Сумы с Покровского направления.