Около 10 бойцов «Азова» сгинули в районе Клебан-Быкского водохранилища Порядка 10 бойцов «Азова» были ликвидированы у Клебан-Быкского водохранилища

ВС РФ уничтожили в районе Клебан-Быкского водохранилища 10 заблокированных бойцов бригады «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) и «Лють», отказавшихся сложить оружие, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев. По его словам, освобождено более одного квадратного километра территории, передает ТАСС.

За сутки на данном направлении подразделения группировки уничтожили порядка 10 заблокированных неонацистов из числа бригады специального назначения «Азов» и штурмовой бригады «Лють», — отметил он.

В свою очередь капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что армия России своими успехами в Юнаковке Сумской области дала «пощечину» главнокомандующему армией Украины Александру Сырскому. Противник оставлял другие направления ради попыток сдерживания российской армии.

Как стало известно ранее, фортификационные сооружения на данном направлении представляют собой сеть окопов, соединенных между собой бетонными точками и укрытиями. Изначально они были подготовлены для долговременного ведения боевых действий и сопротивления, но все чаще становятся заняты российскими военными.