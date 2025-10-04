Назван возможный срок освобождения Покровска

Вооруженные силы России могут полностью освободить Покровск (Красноармейск) в ДНР в течение двух месяцев, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, в настоящее время группировка украинской армии в Покровско-Мирноградской агломерации находится в огневом тактическом окружении.

Если мы говорим о Донбассе, то сейчас наибольшую опасность представляют две группировки, которые собраны в Покровско-Мирноградской и Славянско-Краматорской агломерациях. Первая практически взята в огневое тактическое окружение. Наши войска уже вошли в Покровск. На окраинах и подступах к городу идут бои. То есть вопрос этой агломерации уже решается. Я думаю, что в течение двух месяцев мы сможем освободить эти два достаточно важных города, — пояснил Кнутов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об уверенном продвижении российских войск по всей линии фронта. По его словам, армия взяла под контроль село Юнаковка в Сумской области и наполовину заняла Волчанск в Харьковской области. Также российские подразделения вошли в Константиновку и ведут бои в Северске и Красноармейске.