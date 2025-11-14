Наступление ВС РФ на Покровск 14 ноября: что там на самом деле, Мирноград

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 14 ноября 2025 года, что сейчас происходит у Покровска (Красноармейска), Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска, Константиновки?

Бои и события на Покровском направлении в пятницу, 14 ноября: обстановка на фронте сегодня

«Войска ГрВ „Центр“ взяли под контроль почти весь Красноармейск (Покровск), очаги сопротивления пока сохраняются на восточных окраинах города, продолжают продвижение в Мирнограде (Димитрове), в поселке Ровное южнее и атакуют Гришино. Бои в районе платформы „394 км“, где наши подразделения зачищают укрепрайон ВСУ и продвигаются в направлении микрорайона Западный Мирнограда (Димитрова) с запада. Навстречу им наши штурмовики продвинулись со стороны шахты 5/6 в юго-восточной части микрорайона Западный. Над шахтой 5/6 поднят русский флаг. Противник уничтожается средствами дистанционного поражения в укрепрайоне между Новопавловкой и юго-западной окраиной Мирнограда (Димитрова) — севернее взятого ранее Сухого Яра», — передает военкор Юрий Котенок.

По его словам, в северо-восточной части Мирнограда ВС РФ продвинулись по обеим сторонам улицы Шоссейной (дорога Т-0504), им навстречу пробиваются подразделения с севера, в районе переулка Титова и улицы Мухамадеева.

«Наши штурмовые подразделения выбивают ВСУ из высоток микрорайонов Молодежный и Восточный, заняв очередные дома. Ожесточенные контратаки противника — в районе Родинского и в направлении северо-западной окраины Покровска (Красноармейска) — в районе фермы севернее со стороны Гришино и Шевченко. Наши подразделения отразили более 10 контратак, продвинулись вдоль юго-западной окраины Гришино в районе аэродрома Гришино и урочища Середнянский Яр, заняв в том числе участок ж/д до аэродрома, ведут бои на окраине Гришино. Северо-западнее платформы № 13 ВС РФ выбили противника из ряда посадок и продвинулись в направлении Сергеевки», — отметил он.

Котенок обратил внимание, что наступательная операция ВС РФ продолжается и развивается в направлении Павлограда и Доброполья.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Севернее наши подразделения продолжают бои на Дружковском направлении, овладели большей частью Октябрьского (Шахово). По оперативной информации, противник пятится к Артемовке (Софиевке). Ожесточенные встречные бои в районе Никаноровки, Дорожного, Розы Люксембург (Новое Шахово), Суворово», — добавил военкор.

Военный блогер Олег Царев пишет, что на Покровском направлении продолжается зачистка Покровска.

«ВСУ предпринимают до 10 контратак в день со стороны Гришино, но деблокировать своих не могут. Идет зачистка северо-восточной части города и села Рог в юго-восточной части Красноармейска. В Димитрове ВС РФ расширяют территорию присутствия в микрорайонах Восточный и Молодежный в северной части города. С южной части пробиваются к микрорайону Западный. На Добропольском выступе наиболее тяжелые бои идут в районе Шахово», — добавил он.

«Архангел спецназа» отметил, что Мирноград постепенно переходит под российский контроль.

«Южная часть города практически освобождена. Сейчас идет активная зачистка остатков противника, которые отказались сдаться и укрываются в административных зданиях. Одним из таковых являлась шахта 5/6 на юге Мирнограда рядом с терриконом. Вот сегодня шахта была зачищена, а на самой территории вывешен российский флаг. На самом терриконе была всего лишь одна позиция ВСУ, а в основном он пустовал. Это же касается многих других опорников противника. Сопротивление украинских формирований практически сломлено. Контроль над логистическими маршрутами предрешил судьбу ВСУ в одном из важнейших узлов обороны Украины. После Бахмута это станет самым серьезным поражением ВСУ. И этот момент уже близок. Но пока не стоит спешить с бравадами „ура! вперед!“, работа идет, и она тяжелая, не стоит бежать вперед», — добавили авторы канала.

Военнопленный Вадим Закусило сдался военнослужащим группировки войск «Центр» в ходе боев в Красноармейске, передает Минобороны РФ. Боец отмечает, что командование ВСУ бросило своих солдат без поддержки, обеспечения и помощи, а людей просто не хватает.

«Я оказался в Красноармейске. Нас заводили дронами и рацией. Потом я начал на своих огрызаться, они не давали ни еды, ни воды. Я говорил в рацию: „Не даете есть ничего!“ Воюю голодным, холодным. Я сразу сдался в плен. Я понял, у нас будет очень много потерь. Людей просто не хватит победить. Вот как ни старайся воевать, не возьмем этот Красноармейск. Ну никак не возьмем. Ну закончатся они», — признался украинец.

После атаки дронами Вадиму Закусило удалось сдаться передовому отряду российских бойцов и уйти из-под обстрела со стороны своих же товарищей.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Нас засек дрон со сбросом, прилетел по нам. Мы живые остались — он зацепился и взорвался недалеко. А когда второй дрон засек нас, как раз подошла ваша ДРГ. Мы были накрыты, слышали, что по нам стреляют. Мы сразу руки подняли и сказали, что мы сдаемся. Потом нас хотели свои же убить — дальше, пока меня вели, когда взяли в плен, по нам уже работали наши минометы и дроны», — добавил пленный.

