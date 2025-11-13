В РФ в декабре будет сухой закон? Подробности, запрет на продажу алкоголя

В РФ в декабре будет сухой закон? Подробности, запрет на продажу алкоголя

Создатель движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов предложил запретить продажу алкоголя в России на весь декабрь и в новогодние праздники. Какие подробности известны, введут ли сухой закон?

Что известно о сухом законе в РФ, будет ли

Павел Болоянгов считает, что трезвые праздники помогут улучшить демографию и укрепить семьи. По его словам, такой запрет стоит вводить сразу по всей стране, а не проводить отдельные эксперименты. Он уверен, что без алкоголя люди больше времени уделят семье, спорту и саморазвитию.

Болоянгов также напомнил, что в 1985 году в СССР уже действовал сухой закон и именно тогда «удалось сохранить много жизней и даже вызвать демографический подъем».

При этом председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что такая инициатива не поможет достичь реального эффекта и заставить людей пить меньше спиртных напитков, а лишь приведет к созданию теневого рынка.

«Это не повлияет на снижение потребления алкоголя намного. Просто весь рынок уйдет в тень», — прокомментировал он 360.ru.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) также не поддержал практику регионов, ограничивающих продажу алкоголя, назвав ее глупостью. По его словам, которые приводит 66.RU, люди должны самостоятельно прийти к решению отказаться от спиртного.

«Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Если это делается без меры, без объяснений, без мотивации, то превращается в глупость. То же самое сегодня происходит, когда мы говорим о трезвости. Важно не закрывать магазины и запрещать торговлю, а замотивировать человека так, чтобы сами жители сказали: нам не нужно», — заявил он.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Врач-нарколог Марат Сараев, говоря о потенциальных последствиях полного запрета продажи алкоголя в РФ в период новогодних праздников, отметил существующие региональные ограничения как достаточную меру. Также он предупредил о рисках введения сухого закона.

«Если полностью запрещать продажу алкоголя в выходные дни, то это вызовет возмущение не только среди зависимых, но и среди обычных людей», — заявил он «Радиусу».

Эксперт отметил, что зависимые люди всегда найдут способы приобрести спиртное на черном рынке. Также он указал на опасность роста неконтролируемой продажи суррогатного алкоголя в случае введения жестких ограничений. По его мнению, это может привести к массовым отравлениям и увеличению стоимости нелегального спиртного.

Сараев добавил, что существующие региональные нормы, ограничивающие время продажи алкоголя, являются сбалансированной мерой, которая позволяет снизить доступность спиртного без создания почвы для развития черного рынка.

Будет ли принят сухой закон в России на период декабря и новогодних праздников, пока неизвестно.

Читайте также:

Жизнь в Испании, критика «Папиных дочек»: куда пропал Александр Самойленко

Антипенко, обстрелы Белгорода, новая любовь: как живет актриса Юлия Такшина

Игромания, мечты о режиссуре, дочь: как живет актер Дмитрий Паламарчук