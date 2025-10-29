В РПЦ высказались об антиалкогольных запретах

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) не поддержал практику регионов, ограничивающих продажу алкоголя, назвав ее глупостью. По его словам, которые приводит 66.RU, люди должны сами прийти к решению отказаться от спиртного.

Заставь дурака богу молиться, он лоб расшибет. Если это делается без меры, без объяснений, без мотивации, то превращается в глупость. То же самое сегодня происходит, когда мы говорим о трезвости. Важно не закрывать магазины и запрещать торговлю, а замотивировать человека так, чтобы сами жители сказали: нам не нужно, — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области отмечается устойчивый рост потребления алкоголя на душу населения, несмотря на введение сухого закона. В январе показатель составил 7,7 литра на человека, в феврале и марте — 9,31 литра, в апреле — 9,78 литра, в мае — 9,58 литра, в июне — 9,4 литра, в июле — 9,48 литра, в августе — 9,56 литра, а в сентябре — 9,65 литра.

Позже Росстат скорректировал данные о потреблении алкоголя в Вологодской области. Согласно обновленным сведениям, с момента введения в регионе ограничений на продажу спиртного его употребление не выросло, а осталось на прежнем уровне. Рост показателя составил 0,09 литра на человека с января по сентябрь.