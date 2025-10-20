Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 18:49

Росстат скорректировал данные о потреблении алкоголя в Вологодской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Росстат скорректировал данные о потреблении алкоголя в Вологодской области. Согласно обновленным сведениям, которые опубликованы на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с момента введения в регионе ограничений на продажу спиртного его употребление не выросло, а осталось на прежнем уровне.

Судя по таблице, показатель за январь составил 9,56 литра чистого спирта на душу населения в год, а не 7,7 литра, как сообщалось ранее. При этом февральское значение осталось на уровне 9,31 литра. Коррекция произошла через несколько дней после того, как губернатор Вологодской области Георгий Филимонов опубликовал серию постов в своем Telegram-канале по теме данных Росстата о росте потребления спиртного в регионе.

Обновленная статистика показала, что потребление алкоголя на Вологодчине за минувшие девять месяцев сохранилось примерно на том же уровне. Рост показателя составил 0,09 литра на человека с января по сентябрь.

До этого Филимонов заявлял, что до конца 2025 года все специализированные алкогольные магазины в Вологодской области будут продавать продукты. Он пояснил, что соответствующая договоренность уже достигнута с известными сетями.

Россия
Вологодская область
алкоголь
спиртное
