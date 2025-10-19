Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 09:43

В Вологодской области пьют больше, чем до «сухого закона»

Потребление алкоголя в Вологодской области на фоне запрета выросло до 9,65 литра

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Вологодской области отмечается устойчивый рост потребления алкоголя на душу населения, несмотря на введение «сухого закона», следует из данных Федеральной службы государственной статистики. Как пишут «Ведомости», в январе показатель составил 7,7 литра на человека, в феврале и марте – 9,31 литра, в апреле – 9,78 литра, в мае – 9,58 литра, в июне – 9,4 литра, в июле – 9,48 литра, в августе – 9,56 литра, а в сентябре – 9,65 литра.

При этом в соседних регионах уровень потребления алкоголя за тот же период снизился. Власти Вологодской области не комментировали данные Федстата.

Накануне губернатор региона Георгий Филимонов заявил, что до конца 2025 года все специализированные алкогольные магазины в Вологодской области будут продавать продукты. Он пояснил, что соответствующая договоренность уже достигнута с известными сетями.

Ранее Филимонов рассказал, что после ограничения продажи алкоголя двумя часами в день сократилась смертность от заболеваний, связанных с употреблением спиртного. По его данным, этот показатель за полгода снизился на 50%, а количество случаев отравления горячительными напитками — на 66%.

алкоголь
продукты
сухой закон
Вологодская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США автомобиль влетел в палатку-шатер с людьми
Китай успешно запустил ракету Kinetica-1
Володин поздравил россиян с учрежденным по просьбе женщин праздником
Обезоруженный боец ВС РФ уничтожил двух противников
До какого числа нужно уплатить налоги в России?
Назван средний размер страховой пенсии в России
В США рассказали, как Трамп «остудил пыл» Украины
В Улан-Удэ госпитализировали 36 человек из-за отравления японским блюдом
Стало известно число госпитализированных с кишечной инфекцией в Улан-Удэ
Переехавший в РФ американец раскрыл правду о конфликте на Украине
В Вологодской области пьют больше, чем до «сухого закона»
Индийские студенты случайно устроили взрыв в российском общежитии
Раскрыты новые подробности поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых
Пьяный водитель легковушки влетел в «Газель» и убил пассажира
Екатеринбург ждут дождь и ночные заморозки
Российские солдаты уничтожили установку HIMARS под Черниговом
Экспорт вина из Франции в Россию достиг максимальных значений
США заявили о риске срыва перемирия в Газе
На Западе раскрыли, чего Уиткофф требовал от Зеленского
Чем опасен открытый Wi-Fi, как не сесть за него в тюрьму
Дальше
Самое популярное
Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.