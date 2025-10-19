В Вологодской области пьют больше, чем до «сухого закона»

В Вологодской области пьют больше, чем до «сухого закона» Потребление алкоголя в Вологодской области на фоне запрета выросло до 9,65 литра

В Вологодской области отмечается устойчивый рост потребления алкоголя на душу населения, несмотря на введение «сухого закона», следует из данных Федеральной службы государственной статистики. Как пишут «Ведомости», в январе показатель составил 7,7 литра на человека, в феврале и марте – 9,31 литра, в апреле – 9,78 литра, в мае – 9,58 литра, в июне – 9,4 литра, в июле – 9,48 литра, в августе – 9,56 литра, а в сентябре – 9,65 литра.

При этом в соседних регионах уровень потребления алкоголя за тот же период снизился. Власти Вологодской области не комментировали данные Федстата.

Накануне губернатор региона Георгий Филимонов заявил, что до конца 2025 года все специализированные алкогольные магазины в Вологодской области будут продавать продукты. Он пояснил, что соответствующая договоренность уже достигнута с известными сетями.

Ранее Филимонов рассказал, что после ограничения продажи алкоголя двумя часами в день сократилась смертность от заболеваний, связанных с употреблением спиртного. По его данным, этот показатель за полгода снизился на 50%, а количество случаев отравления горячительными напитками — на 66%.