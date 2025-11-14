Наступление ВС РФ на Харьков 14 ноября: контратака ВСУ, трупы в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 14 ноября 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в пятницу, 14 ноября: обстановка на фронте сегодня

«Двое мужчин, которых безжалостно убили дронами ВСУшники под Купянском, до этого 7 месяцев были вынуждены скрываться в подвале от обстрелов. Вместе с мирными пенсионерами погибла их собака. Жертвами жестокого удара ВСУ стали 87-летний Сергей М. и его 67-летний сосед. Они были убиты ударом FPV-дрона при попытке выйти из зоны боевых действий. Перед гибелью они более полугода провели в подвале разрушенного дома, помогая друг другу выживать под постоянными обстрелами», — передает SHOT.

По словам авторов канала, в начале ноября у мужчин закончились продукты, и они, взяв с собой собаку, решили попытаться пройти к позициям российских военных для эвакуации в безопасное место.

«Однако украинские операторы БПЛА нанесли удар дроном по безоружным старикам с белым флагом. Безжалостные убийцы не отменили атаку, даже когда пожилой мужчина начал креститься. По нашей информации, в той местности работают украинские батальоны Nemesis и „Ахиллес“. По нашим данным, 87-летний Сергей до выхода на пенсию работал в Фонде социальной защиты железнодорожников Украины. Его дети после начала СВО почти сразу уехали за границу и несколько дней назад получили известие о смерти отца. Личность второго погибшего пока устанавливается: известно, что он был соседом Сергея и лишился своего дома в результате обстрела. Тела погибших до сих пор находятся в „серой зоне“. Как рассказывают местные жители, ВСУ систематически устраняют мирных граждан, чтобы те не могли передавать россиянам данные о расположении украинских подразделений», — добавил источник.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военкор Александр Харченко рассказал, что ВСУ начали контрнаступление, основных направлений два: Купянск и Покровск.

«И там и там засветились советские БМП, хотя их давно не было видно на фронте. Это значит, что в бой ввели резервы. По медийному сопровождению операции становится понятно, что особых успехов ВСУ не имеют. Нас кормят либо старым контентом, либо ударами беспилотников. В этой парадигме тогда и Авдеевка контролируется украинским спецназом. Ведь иногда туда долетают вражеские БПЛА. Складывается впечатление, что контрнаступление началось без подготовки. Войска бросают в топку только ради того, чтобы заявлять о твердом контроле над Купянском и Покровском. Обмен жизней украинцев на рейтинг Зеленского — это добрая традиция украинской политики. И чем больше будет таких атак, тем проще будет наступать российской армии. Мы следует военной логике, а наш противник медийной», — добавил он.

Информацию о попытке наступления ВСУ на Купянском направлении также прокомментировал канал «На движениях».

«Да, в бой ввели резервы, в том числе и те, которые несколько месяцев назад находились на приграничных территориях в Черниговской и Сумской областях. „Контрнаступ“ на Купянском участке фронта начался три дня назад, но особых успехов не принес. Сейчас подразделения ВС РФ продолжают встречать накаты противника, параллельно занимая все больше территорий самого города. Спешный контрнаступ на двух участках является типичной тактикой „купирования зрады“ в украинском обществе — здесь важен не результат, а картинка, мол, „мы делаем хоть что-то“, несмотря на отваливающиеся направления. При этом положение подразделений противника в Константиновке продолжает шататься — день за днем штурмовики ВС РФ продвигаются вперед и вот уже на горизонте виднеются прямые городские бои, подобные сражениям в Покровске и Купянске. Однако, командование противника посылает резервы на основные „зрадные“ направления, именно потому что они популярны в медиа больше, нежели Константиновка», — добавил источник.

«Северный ветер» передает, что на Харьковском направлении на участках наступления группировки «Север» продолжаются ожесточенные бои.

«Наши штурмовики выдавливают ВСУ из Волчанска и Синельниковского леса. Есть успехи на Хатненском участке фронта. Противник отсиживается в обороне. На левом берегу реки Волчья в Волчанске „Воины Севера“ заняли 11 зданий, продвинувшись на 100 м. В районе Синельниково „северяне“ развивают успех и продвинулись вглубь леса на 200 метров, захватив одну позицию противника. Командование ВСУ продолжает восполнять потери в пехотных подразделениях за счет тыловых частей и технических специалистов. В пехоту переводятся специалисты связи, инженеры, расчеты ПВО. Особенно нехватка личного состава ощущается в 57-й омпбр. На участке фронта Меловое-Хатнее штурмовики „Бесстрашных“ продвинулись на 600 метров по лесополосам. Расчетами ударных БпЛА „Герань-2“ уничтожены позиции ВСУ в районе Михайловки. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. „Северяне“ выявляли и уничтожали радиоэлектронное оборудование и пункты управления БпЛА ВСУ», — добавили авторы канала.

Командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Снег рассказал о ходе освобождения Купянска, передает Минобороны РФ.

«Отряд продолжает зачищать от боевиков ВСУ западную часть Купянска в районе реки Оскол. Сегодня выполнили задачу по зачистке от боевиков ВСУ лесного массива восточнее от улицы Сеньковская. Завершили зачистку улицы Приоскольная. Наносим огневое поражение по позициям боевиков в лесопосадке южнее улицы Приоскольная. В ходе боевых действий уничтожили до десяти боевиков. Противник продолжает отступать вдоль реки. Поставленную задачу выполним», — добавил он.

