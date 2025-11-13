Похороны Симонова, отказ в звании народной, СВО: как живет Нонна Гришаева

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева прославилась благодаря ролям в лентах «Папины дочки» и «День выборов». Что известно о ее личной жизни и политической позиции?

Чем известна Гришаева

Нонна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе. В 1988 году переехала в Москву и поступила в Театральное училище им. Щукина, по окончании которого была приглашена в труппу Театра им. Вахтангова. Ради спектакля «Мадемуазель Нитуш» актриса отказалась от главной роли в сериале «Моя прекрасная няня».

Дебют Гришаевой в кино состоялся в комедии «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Затем она также снималась в лентах «Московские каникулы», «Люба, дети и завод», «День выборов», «День радио», «Папины дочки», «Беспринципные» и других.

На настоящий момент в фильмографии артистки около 100 работ.

Актеры Леонид Барац, Максим Виторган, Нонна Гришаева и Александр Демидов (слева направо) на премьере фильма «День выборов 2» Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Что известно о личной жизни Гришаевой

Нонна Гришаева впервые вышла замуж в 1994 году за музыканта Антона Дерова. В 1996 году у супругов родилась дочь Анастасия. Этот брак продлился семь лет и распался из-за пристрастия артиста к алкоголю.

Вторым супругом актрисы стал актер Александр Нестеров, который младше Гришаевой на 12 лет. Они поженились в 2006 году и до сих пор вместе. Пара воспитывает общего сына Илью. Ради мужа Гришаева отказывается от съемок в постельных сценах.

«Я отказываюсь от подобных съемок, чтобы не доставлять мужу неприятных эмоций. И у меня есть не только муж, но и дети, и я всегда об этом помню. Не хочу, чтобы им было стыдно за меня», — делилась она.

Что Гришаева говорила о спецоперации

Нонна Гришаева после начала спецоперации опубликовала в социальных сетях пост, в котором рассказала, что ощущает себя «маленькой девочкой», которую в зале суда спрашивают, хочет она жить с папой или мамой.

Актриса также попросила общественность не просить ее сделать выбор, поскольку она любит каждую сторону.

Что известно об отказе Гришаевой в звании

Нонне Гришаевой несколько раз отказывали в присвоении звания «Народная артистка России». Соответствующее прошение подавал Театр РОСТА, однако комиссия не удовлетворила его.

«В спектакле „Люся“ героиня говорит: „Для того чтобы жить спокойно, нужны три „Б“ — нужно быть бедной, больной и бездарной. Вот это точно не про меня, наверное, поэтому так и происходит. А к званиям и наградам я отношусь спокойно. Для меня важнее любовь и признание зрителя», — поделилась она.

Нонна Гришаева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Гришаева

Нонна Гришаева в 54 года продолжает творческую деятельность. Она является художественным руководителем Московского областного театра юного зрителя, гастролирует со спектаклями и концертами, а также снимается в кино.

В 2025 году с артисткой состоялись премьеры лент «Избранный», «Папины дочки. Мама вернулась» и «Папины дочки. Новые» четвертый сезон.

12 ноября Гришаева посетила похороны народного артиста России Владимира Симонова, с которым вместе служила в Театре им. Вахтангова и играла в спектакле «Мадемуазель Нитуш». На церемонии прощания она рассказала, что коллега жаловался на истощение сил еще за три года до трагического ухода и выглядел уставшим во время их последней встречи.

