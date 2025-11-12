Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 14:27

Две жены, Гришаева, Маковецкий: как в Москве простились с Симоновым

Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в Театре им. Евгения Вахтангова в Москве Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в Театре им. Евгения Вахтангова в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Театре имени Вахтангова в Москве завершилась церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым. Он ушел из жизни в ночь на 9 ноября. Причиной кончины стала острая сердечная недостаточность.

Проститься с актером пришли его поклонники и коллеги. Возле гроба сидела вдова актера Яна Соболевская. На прощальную церемонию прилетела из Лондона одна из бывших супруг Симонова (он был женат четыре раза) — актриса Екатерина Беликова.

Игравшая с Симоновым в спектаклях Нонна Гришаева вспомнила, что он выглядел очень уставшим, когда они встречались в последний раз. Театральный режиссер Юрий Грымов добавил, что Владимир Александрович был настолько увлечен работой, что на восстановление здоровья у него не оставалось времени.

Симонов плохо себя чувствовал за две недели до смерти. Он лечился в стационаре, при этом продолжал ездить на репетиции в театр и готовился к спектаклю «Война и мир».

Друживший с Симоновым Сергей Маковецкий назвал смерть артиста огромной и несправедливой утратой, осознание которой не укладывается в голове.

Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище.

О том, как провожали в последний путь мэтра вахтанговской сцены, — в галерее NEWS.ru.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в театре им. Евгения Вахтангова в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
