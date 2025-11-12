Две жены, Гришаева, Маковецкий: как в Москве простились с Симоновым
Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в Театре им. Евгения Вахтангова в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Театре имени Вахтангова в Москве завершилась церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым. Он ушел из жизни в ночь на 9 ноября. Причиной кончины стала острая сердечная недостаточность.
Проститься с актером пришли его поклонники и коллеги. Возле гроба сидела вдова актера Яна Соболевская. На прощальную церемонию прилетела из Лондона одна из бывших супруг Симонова (он был женат четыре раза) — актриса Екатерина Беликова.
Игравшая с Симоновым в спектаклях Нонна Гришаева вспомнила, что он выглядел очень уставшим, когда они встречались в последний раз. Театральный режиссер Юрий Грымов добавил, что Владимир Александрович был настолько увлечен работой, что на восстановление здоровья у него не оставалось времени.
Симонов плохо себя чувствовал за две недели до смерти. Он лечился в стационаре, при этом продолжал ездить на репетиции в театр и готовился к спектаклю «Война и мир».
Друживший с Симоновым Сергей Маковецкий назвал смерть артиста огромной и несправедливой утратой, осознание которой не укладывается в голове.
Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище.
О том, как провожали в последний путь мэтра вахтанговской сцены, — в галерее NEWS.ru.
Василий Симонов, Яна Соболевская на церемонии прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в Театре имени Евгения Вахтангова
Художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин на церемонии прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в Театре имени Евгения Вахтангова
Владимир Симонов — младший, Василий Симонов, Яна Соболевская и Виктор Добронравов на церемонии прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в Театре имени Евгения Вахтангова
Василий Симонов на церемонии прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в Театре имени Евгения Вахтангова
Юрий Грымов на церемонии прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в Театре имени Евгения Вахтангова
Актриса Людмила Максакова на церемонии прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в Театре имени Евгения Вахтангова
Актриса Елена Сотникова на церемонии прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в Театре имени Евгения Вахтангова
Актриса Нонна Гришаева на церемонии прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в Театре имени Евгения Вахтангова
Актриса Нонна Гришаева на церемонии прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в Театре имени Евгения Вахтангова
Анатолий Шульев на церемонии прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в Театре имени Евгения Вахтангова
Юрий Шлыков на церемонии прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в Театре имени Евгения Вахтангова
Сергей Маковецкий на церемонии прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в Театре имени Евгения Вахтангова
Сергей Маковецкий на церемонии прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в Театре имени Евгения Вахтангова
Евгений Князев на церемонии прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в Театре имени Евгения Вахтангова
Евгений Князев и Людмила Максакова на церемонии прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в Театре имени Евгения Вахтангова
На церемонии прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в Театре имени Евгения Вахтангова
