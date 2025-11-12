«Ему не хватало времени на здоровье»: режиссер о самоотдаче Симонова Режиссер Грымов заявил о невероятной самоотдаче Симонова

Владимиру Симонову не хватало времени на собственное здоровье, так как актер был предан работе, театру и зрителю, завил режиссер Юрий Грымов на прощании с народным артистом России в большом фойе Театра имени Евгения Вахтангова. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, его смерть является большой потерей.

У большого артиста, вы понимаете, что приоритеты расставлены все-таки в сторону театра. И такие люди, как Симонов, это люди, которые действительно служат зрителям, театру. Они без этого не могут жить. Просто невозможно себе представить какую-то выгоду. Выгодно или не выгодно, он готов на все. А времени не хватало, естественно, и не хватало ему времени на свое здоровье, — отметил он.

По словам Грымова, Симонов излучал абсолютную любовь и свет, поэтому зрители ценили его. Также режиссер вспомнил, как они «прекрасно снимались».

Он всегда очень подробный, очень подробный. И очень важно. У него великая, большая культура театра. Она у него внутри на уровне крови. Поэтому большая потеря, — объяснил Грымов.

Симонов скончался на 69-м году жизни после продолжительной болезни. Несмотря на тяжелый недуг, он до последних дней выходил на сцену родного театра. Выпускник Щукинского училища 1980 года, он вошел в историю российского театра и кино, сыграв в таких спектаклях как «Война и мир», «Дядя Ваня», «Чайка» и фильмах «Граница: Таежный роман», «Дети Арбата», «Перевал Дятлова».