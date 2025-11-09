Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 12:17

Ушел из жизни актер Владимир Симонов: фотографии самых ярких ролей

Владимир Симонов в театральной постановке ‭«Ромул Великий», Государственный академический театр им. Вахтангова, режиссер Уланбек Баялиев Владимир Симонов в театральной постановке ‭«Ромул Великий», Государственный академический театр им. Вахтангова, режиссер Уланбек Баялиев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/Global Look Press

На 69-м году ушел из жизни народный артист России Владимир Симонов. О его кончине сообщили коллеги из театра имени Вахтангова. Известно, что актер долго болел. Несмотря на недуги, он до последнего продолжал выходить на сцену родного театра.

Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске Куйбышевской области. Решение стать актером пришло к нему после посещения спектакля в БДТ имени Товстоногова во время школьных каникул. Окончив Щукинское училище в 1980 году, он вместе с однокурсниками Сергеем Маковецким и Александром Рыщенковым был принят в труппу театра имени Вахтангова. Его карьера также включала работу во МХАТе имени Чехова под руководством Олега Ефремова, но большую часть жизни Симонов посвятил служению театру Вахтангова.

Личная жизнь артиста была насыщенной. Он был женат четыре раза. Его первой супругой стала Ольга Симонова, дочь известного режиссера Евгения Симонова. В этом браке родилась дочь Ася.

Впоследствии актер женился на коллеге Екатерине Беликовой, которая родила ему сына Василия. Третий брак, со студенткой ГИТИСа Надеждой, подарил Симонову еще одного сына — Владимира. В 2019 году артист официально оформил отношения с актрисой Яной Соболевской, с которой у него росла общая дочь.

Несмотря на бурные перипетии в личной жизни, Владимир Симонов оставался преданным служителем сцены, чье творческое наследие продолжит жить в памяти благодарных зрителей. На его счету роли в спектаклях «Война и мир», «Дядя Ваня», «Кот в сапогах», «Ветер шумит в тополях», «Чайка», «Тартюф». Также он снимался в картинах «Граница: Таежный роман», «Дети Арбата», «Московские окна», «Перевал Дятлова», «Домашний арест», «Одиноким предоставляется общежитие», «Остановка по требованию», «Достоевский», «Каменская» и другие.

Фото артиста на сцене и в жизни — в галерее NEWS.ru.

Владимир Симонов в сцене из спектакля Жан-Батиста Мольера ‭«Тартюф». Московский художественный академический театр имени М. Горького
Владимир Симонов в сцене из спектакля Жан-Батиста Мольера ‭«Тартюф». Московский художественный академический театр имени М. Горького
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Актер Владимир Симонов (Минетти) (на первом плане) на показе отрывков премьерного спектакля ‭«Минетти» по пьесе Томаса Бернхарда в постановке Римаса Туминаса
Актер Владимир Симонов (Минетти) (на первом плане) на показе отрывков премьерного спектакля ‭«Минетти» по пьесе Томаса Бернхарда в постановке Римаса Туминаса
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Анатолий Журавлев и Владимир Симонов (слева направо) в сцене из спектакля ‭«Призрак на цыпочках» режиссера Александра Горбаня
Анатолий Журавлев и Владимир Симонов (слева направо) в сцене из спектакля ‭«Призрак на цыпочках» режиссера Александра Горбаня
Фото: Irena Niko/Russian Look/Global Look Press
Актер театра имени Евгения Вахтангова Владимир Симонов на открытии 95-го театрального сезона, а также открытии новой сцены театра
Актер театра имени Евгения Вахтангова Владимир Симонов на открытии 95-го театрального сезона, а также открытии новой сцены театра
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Олег Лопухов (коллега Передонова Рутилов) и Владимир Симонов (учитель гимназии Ардальон Передонов) (слева направо) во время прогона спектакля «Мелкий бес» в постановке Антона Яковлева по мотивам романа Федора Сологуба на сцене театра имени Вахтангова
Олег Лопухов (коллега Передонова Рутилов) и Владимир Симонов (учитель гимназии Ардальон Передонов) (слева направо) во время прогона спектакля «Мелкий бес» в постановке Антона Яковлева по мотивам романа Федора Сологуба на сцене театра имени Вахтангова
Фото: Александр Саверкин/ТАСС
Актер Владимир Симонов в сцене из спектакля ‭«Ветер в тополях». Государственный академический театр им. Вахтангова, режиссер Римас Туминас
Актер Владимир Симонов в сцене из спектакля ‭«Ветер в тополях». Государственный академический театр им. Вахтангова, режиссер Римас Туминас
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press
Актер Владимир Симонов, получивший награду в номинации ‭«Лучшая мужская роль» (Минетти, «Минетти‭»), на XXV церемонии награждения лауреатов театральной премии ‭«Хрустальная Турандот» в театре имени Вахтангова
Актер Владимир Симонов, получивший награду в номинации ‭«Лучшая мужская роль» (Минетти, «Минетти‭»), на XXV церемонии награждения лауреатов театральной премии ‭«Хрустальная Турандот» в театре имени Вахтангова
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Владимир Симонов
Владимир Симонов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
