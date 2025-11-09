Ушел из жизни актер Владимир Симонов: фотографии самых ярких ролей

На 69-м году ушел из жизни народный артист России Владимир Симонов. О его кончине сообщили коллеги из театра имени Вахтангова. Известно, что актер долго болел. Несмотря на недуги, он до последнего продолжал выходить на сцену родного театра.

Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске Куйбышевской области. Решение стать актером пришло к нему после посещения спектакля в БДТ имени Товстоногова во время школьных каникул. Окончив Щукинское училище в 1980 году, он вместе с однокурсниками Сергеем Маковецким и Александром Рыщенковым был принят в труппу театра имени Вахтангова. Его карьера также включала работу во МХАТе имени Чехова под руководством Олега Ефремова, но большую часть жизни Симонов посвятил служению театру Вахтангова.

Личная жизнь артиста была насыщенной. Он был женат четыре раза. Его первой супругой стала Ольга Симонова, дочь известного режиссера Евгения Симонова. В этом браке родилась дочь Ася.

Впоследствии актер женился на коллеге Екатерине Беликовой, которая родила ему сына Василия. Третий брак, со студенткой ГИТИСа Надеждой, подарил Симонову еще одного сына — Владимира. В 2019 году артист официально оформил отношения с актрисой Яной Соболевской, с которой у него росла общая дочь.

Несмотря на бурные перипетии в личной жизни, Владимир Симонов оставался преданным служителем сцены, чье творческое наследие продолжит жить в памяти благодарных зрителей. На его счету роли в спектаклях «Война и мир», «Дядя Ваня», «Кот в сапогах», «Ветер шумит в тополях», «Чайка», «Тартюф». Также он снимался в картинах «Граница: Таежный роман», «Дети Арбата», «Московские окна», «Перевал Дятлова», «Домашний арест», «Одиноким предоставляется общежитие», «Остановка по требованию», «Достоевский», «Каменская» и другие.

