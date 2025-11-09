Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 11:29

Названа причина смерти актера Владимира Симонова

Life: актер Владимир Симонов умер из-за осложнений хронического заболевания

Владимир Симонов Владимир Симонов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Life сообщил, что причиной смерти народного артиста России Владимира Симонова стало хроническое заболевание. По информации издания, болезнь дала осложнения на сердце и сосуды.

Как уточнил Life, в 2024 году актер обращался в больницу с жалобами на кашель, тогда врачи выявили у него повышенное давление. В издании утверждают, что из-за перегрузки сердце работало нестабильно, что повышало риск инсульта.

По информации Life, несмотря на проблемы со здоровьем, Симонов продолжал репетиции и готовился к спектаклю «Война и мир». Выступление было запланировано на 12 ноября.

О смерти артиста стало известно в ночь на 9 ноября. Симонову было 68 лет. Он родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске Самарской области. После окончания Театрального училища имени Щукина актера приняли в труппу Театра имени Вахтангова, где он служил с перерывом на работу в МХАТе под руководством режиссера Олега Ефремова.

Актер Марат Башаров назвал смерть Симонова страшной потерей для кино и Театра имени Вахтангова. Артист выразил сожаление, что он ушел так рано.

актеры
смерти
заболевания
кино
