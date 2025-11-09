Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 10:05

«Страшная потеря»: Марат Башаров о смерти актера Симонова

Актер Башаров назвал смерть народного артиста Симонова страшной потерей для кино

Марат Башаров Марат Башаров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актер Марат Башаров в беседе с NEWS.ru назвал смерть народного артиста Российской Федерации Владимира Симонова страшной потерей для кино и театра имени Вахтангова. Собеседник выразил сожаление, что Симонов ушел так рано.

Это страшная потеря для всего театра имени Вахтангова, для всех, для кино, потому что с Володей мы работали не в одной картине вместе. Он был потрясающим, красивым и еще молодым мужчиной. Очень жаль. Как говорят, всевышний забирает сильнейших. Видимо, там, наверху, настал его момент, — высказался Башаров.

Информагентство ТАСС сообщило, что Симонов умер на 69-м году жизни. Он скончался после продолжительной болезни, сообщил источник, близкий к творческому окружению артиста.

До этого сообщалось, что скончался советский и российский живописец, народный художник РФ, академик и член Президиума Российской академии художеств Павел Никонов. Ему было 95 лет.

Ранее скончалась вокалистка поп-группы Gemini Карин Гленмарк. Ей было 73 года. Причины смерти не раскрываются. Гленмарк родилась в 1952 году и начинала в семейном ансамбле Glenmarks.

Марат Башаров
кино
театры
актеры
Софья Якимова
С. Якимова
