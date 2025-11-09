Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 11:23

«Вахтанговский лев»: актер Иванов об ушедшем Владимире Симонове

Актер Иванов: народный артист Симонов был прекрасным партнером на сцене театра

Актер театра имени Евгения Вахтангова Владимир Симонов на открытии 95-го театрального сезона, а также открытии новой сцены театра Актер театра имени Евгения Вахтангова Владимир Симонов на открытии 95-го театрального сезона, а также открытии новой сцены театра Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Актер Артур Иванов в разговоре с NEWS.ru отметил, что ушедший народный артист Российской Федерации Владимир Симонов был прекрасным партнером на сцене. Собеседник также назвал Симонова очень хорошим человеком.

Для меня он ассоциировался с огромным львом. Вахтанговский лев — очень смешной, сам смешливый, прекрасный партнер. Талантливый, прекрасный человек. К сожалению, покинул наш театр, — высказался Иванов.

ТАСС сообщил, что Симонов умер на 69-м году жизни. Он скончался после продолжительной болезни, сообщил источник, близкий к творческому окружению артиста.

До этого сообщалось, что скончался советский и российский живописец, народный художник РФ, академик и член президиума Российской академии художеств Павел Никонов. Ему было 95 лет.

Также на 77-м году ушел из жизни телеведущий Юрий Николаев. Артист получил широкую известность как создатель и ведущий программ «Утренняя почта» и «Утренняя звезда», открывших путь многим российским исполнителям. В последние месяцы у него обострилось онкологическое заболевание, усугубленное хроническими болезнями дыхательных путей и многолетним курением.

Театр Вахтангова
актеры
кино
театры
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган анонсировал масштабную помощь жителям Газы
Минздрав раскрыл состояние детей после страшного ДТП на Крымском мосту
Трамп попался на ошибке Байдена
Рассел Кроу похудел на 25 килограммов после «убийства бывшей жены»
«Не нужен русский чемпион»: Емельяненко о дискриминации бойцов на арене ММА
Бойцы сжимают тиски вокруг ВСУ, попавших в ловушку в Красноармейске
Жена рэпера Мота победила на мировом турнире
Трамвай чудом не улетел в «портал в ад» на улице в Петербурге
Способы легальной экономии на парковках Саратова: полная информация
В правительстве Испании рассказали, какой должна быть Европа к 2035 году
В Кемерово задержали подозреваемого в расстреле у ночного клуба
ВС России нанесли массированный удар по важным для ВСУ объектам на Украине
«Вне конкуренции»: раскрыто имя артистки — лидера новогодних корпоративов
Ушел из жизни актер Владимир Симонов: фотографии самых ярких ролей
Политолог объяснил, почему США не могут склонить Зеленского к миру
Стало известно о прорыве обороны ВСУ в Запорожской области
Бушующий на Филиппинах супертайфун попал на видео
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» находится в критическом состоянии
Анджелина Джоли «забыла» своего водителя на Украине после мобилизации
В полиции раскрыли, какие цифры банковской карты нельзя никому сообщать
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.