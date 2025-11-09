«Вахтанговский лев»: актер Иванов об ушедшем Владимире Симонове

Актер Артур Иванов в разговоре с NEWS.ru отметил, что ушедший народный артист Российской Федерации Владимир Симонов был прекрасным партнером на сцене. Собеседник также назвал Симонова очень хорошим человеком.
Для меня он ассоциировался с огромным львом. Вахтанговский лев — очень смешной, сам смешливый, прекрасный партнер. Талантливый, прекрасный человек. К сожалению, покинул наш театр, — высказался Иванов.
ТАСС сообщил, что Симонов умер на 69-м году жизни. Он скончался после продолжительной болезни, сообщил источник, близкий к творческому окружению артиста.
До этого сообщалось, что скончался советский и российский живописец, народный художник РФ, академик и член президиума Российской академии художеств Павел Никонов. Ему было 95 лет.
Также на 77-м году ушел из жизни телеведущий Юрий Николаев. Артист получил широкую известность как создатель и ведущий программ «Утренняя почта» и «Утренняя звезда», открывших путь многим российским исполнителям. В последние месяцы у него обострилось онкологическое заболевание, усугубленное хроническими болезнями дыхательных путей и многолетним курением.