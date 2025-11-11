«Просто блистал»: Сенин вспомнил о лучшем спектакле с Симоновым Кинопродюсер Сенин: лучшим спектаклем с участием Симонова был «Дядя Ваня»

Любимым спектаклем актрисы и певицы Людмилы Гурченко с участием народного артиста Российской Федерации Владимира Симонова был «Дядя Ваня», заявил на пресс-конференции на тему «Муза целой эпохи: 90 лет со дня рождения Людмилы Гурченко» кинопродюсер Сергей Сенин. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Симонов был грандиозным артистом.

К сожалению, 8-го числа не стало грандиозного артиста Володи Симонова. Люсин (Людмилы Гурченко. — NEWS.ru) спектакль любимый [с его участием был] «Дядя Ваня», где Симонов просто блистал. Он просто был number one, — заявил Сенин.

Ранее сообщалось, что на 69-м году жизни скончался актер театра и кино Владимир Симонов. О трагедии сообщили его коллеги из Театра имени Вахтангова. Известно, что актер продолжительное время боролся с тяжелой болезнью, однако до последних дней не оставлял сцену и продолжал выступать в родном театре.

До этого стало известно, что церемония прощания с ведущим актером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова состоится 12 ноября. Об этом рассказал директор культурного учреждения Кирилл Крок. Прощание состоится с 11:00 до 13:00 мск. Затем Симонова похоронят на Троекуровском кладбище.