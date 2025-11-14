Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября

Украинские вооруженные силы несут тяжелые потери на Харьковском направлении и вынуждены пополнять ряды своих «элитных» подразделений новобранцами, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 14 ноября?

ВСУ теряют «элиту» на Харьковском направлении

По словам Ганчева, уровень подготовки таких бойцов крайне низок.

«На нашем направлении, на Харьковском, очень много таких так называемых элитных подразделений. Каждый день они их пытаются усиливать, потому что ежедневно они уничтожаются. Как и техника уничтожается, как и пункты операторского обеспечения, боевого обеспечения системы БПЛА. Поэтому говорить о каких-то прямо сверхэлитных и очень подготовленных специалистах со стороны ВСУ здесь не приходится», — сказал Ганчев.

Он пояснил, что среди бойцов, особенно среди операторов беспилотников, все чаще встречаются слабо подготовленные военнослужащие, прошедшие ускоренное обучение.

Российское подразделение «Рубикон» полностью изменило ситуацию в зоне СВО

Российское подразделение «Рубикон» заметно изменило обстановку на фронте благодаря успешным действиям против украинских операторов беспилотников, пишет газета Financial Times (FT). Там отметили, что теперь бойцы ВСУ, управляющие дронами, сами стали целями, что вынуждает их работать в условиях беспрерывной угрозы.

«Появление „Рубикона“ ознаменовало радикальный поворот на цифровом поле боя. <…> Его успехи усилили нагрузку на украинскую армию, которая и без того с трудом отбивается от имеющих численное превосходство и лучше финансируемых россиян», — отмечает издание.

Военэксперт раскрыл перспективы продвижения ВС РФ в Запорожье

Продвижение российских войск в Запорожской и Днепропетровской областях может помочь в освобождении территорий ДНР и ЛНР, так как окажет давление на логистику всей группировки ВСУ в Донбассе, высказал мнение NEWS.ru эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его словам, это может вынудить ВСУ отступить за Днепр.

«Продвижение ВС РФ на Запорожском направлении в долгосрочной перспективе позволит оказывать давление на логистические цепочки всей донбасской группировки ВСУ. Это может вынудить противника либо оставить территории на левом берегу Днепра, либо перебросить резервы с Донбасса, что ослабит там оборону и облегчит продвижение российских войск», — сказал Рожин.

Он также уточнил, что наиболее показательными за последний месяц были успехи российских войск в Харьковской области в районе Волчанска и в Донбассе при окружении и ликвидации частей ВСУ в районах Красноармейска и Димитрова.

В Киеве прогремела серия мощных взрывов

В Киеве прогремели мощные взрывы, передает издание «Общественное». Отмечается, что сигнал воздушной тревоги звучит на территории всей Украины.

В настоящее время сохраняется режим повышенной готовности. Информации о повреждениях не поступало.

В Минобороны РФ сообщили, чем обернулось освобождение Даниловки

Благодаря освобождению Даниловки в Днепропетровской области российские войска смогли продвинуться на три километра, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что ВС РФ также ведут зачистку западного берега реки Янчур.

«Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской танковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Восток“ решительным маневром выбили противника из населенного пункта Даниловка и продвинулись вглубь его обороны на три километра», — заявили в ведомстве.

Читайте также:

Атака на Новороссийск ночью 14 ноября: взрывы, удар по нефтебазе, жертвы

Подросток поджег кинотеатр в Москве: что известно, есть ли пострадавшие

Козырь РФ напугал Трампа, громкое задержание в Ялте: что будет дальше