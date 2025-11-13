Украинские вооруженные силы несут тяжелые потери на Харьковском направлении и вынуждены пополнять ряды своих «элитных» подразделений новобранцами, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, уровень подготовки таких бойцов крайне низок, сообщает ТАСС.

На нашем направлении, на харьковском, очень много таких так называемых элитных подразделений. Каждый день они их пытаются усиливать, потому что ежедневно они уничтожаются. Как и техника уничтожается, как и пункты операторского обеспечения, боевого обеспечения системы БПЛА. Поэтому говорить о каких-то прямо сверхэлитных и очень подготовленных специалистах со стороны ВСУ здесь не приходится, — сказал Ганчев.

Он пояснил, что среди бойцов, особенно среди операторов беспилотников, все чаще встречаются слабо подготовленные военнослужащие, прошедшие ускоренное обучение.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что в регионе разоблачили группу ВСУ, которая расправилась более чем с 14 жителями Купянского района. Он сообщил, что в ее составе — семь человек. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.