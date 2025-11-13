Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 17:28

ВСУ теряют «элиту» на Харьковском направлении

Ганчев: ВСУ вынуждены пополнять элитные части плохо подготовленными новобранцами

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские вооруженные силы несут тяжелые потери на Харьковском направлении и вынуждены пополнять ряды своих «элитных» подразделений новобранцами, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, уровень подготовки таких бойцов крайне низок, сообщает ТАСС.

На нашем направлении, на харьковском, очень много таких так называемых элитных подразделений. Каждый день они их пытаются усиливать, потому что ежедневно они уничтожаются. Как и техника уничтожается, как и пункты операторского обеспечения, боевого обеспечения системы БПЛА. Поэтому говорить о каких-то прямо сверхэлитных и очень подготовленных специалистах со стороны ВСУ здесь не приходится, — сказал Ганчев.

Он пояснил, что среди бойцов, особенно среди операторов беспилотников, все чаще встречаются слабо подготовленные военнослужащие, прошедшие ускоренное обучение.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что в регионе разоблачили группу ВСУ, которая расправилась более чем с 14 жителями Купянского района. Он сообщил, что в ее составе — семь человек. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

ВСУ
Харьковская область
СВО
спецоперация
потери ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путину преподнесли в подарок флаг освобождавшего Курскую область полка
Военэксперт назвал приоритетные планы ВС РФ после Мирноградской агломерации
«Бездарный вратарь»: Сафонов ошибся в матче против Перу, что с ним не так
Медведев объяснил ЕС, кому в Киеве надо больше жертвовать на фоне коррупции
«Мыться не пробовали?»: Захарова о нашествии клопов во Франции
Стали известны шокирующие подробности о банде школьников под Иркутском
Игра в детской комнате закончилась тяжелыми увечьями для шестилетней девочки
База «Миротворца» пополнилась именами российских фигуристок
Появились подробности о состоянии пострадавшего в Красногорске мальчика
В Петербурге продают самую дорогую «сталинку» страны
Запеченное куриное филе с овощами на ужин — простой секрет стройности
Потеря зубов, молодая жена, любовницы: как живет актер Владимир Епифанцев
Техподдержка дала россиянину 120 бонусов после избежания ДТП на каршеринге
В ГД высмеяли Макрона за слова об «информационной войне» РФ из-за клопов
«Включите меня»: Саакашвили обратился к Зеленскому с необычной просьбой
В Госдуме предложили включить период обучения в педвузах в трудовой стаж
Эксперт предупредил об опасности мифа «МФО забыли о долге»
Более 8 млрд рублей россиян ушли к мошенникам
Маленький ребенок объелся яркими капсулами для стирки
Кириленко назвал сильнейшего российского баскетболиста за последние 15 лет
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.