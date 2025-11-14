Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 03:40

В Киеве прогремела серия мощных взрывов

Фото: Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Киеве прогремели мощные взрывы, передает издание «Общественное». Отмечается, что сигнал воздушной тревоги звучит на территории всей Украины.

В настоящее время сохраняется режим повышенной готовности. Информации о повреждениях не поступало.

Ранее Telegram-канал SHOT заявил, что Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку беспилотниками по территории Краснодарского края. Канал отметил, что жители Геленджика и Анапы сообщали о характерных звуках пролета БПЛА и последующих взрывах. Минобороны РФ и местные власти эти данные не комментировали.

До этого в Нью-Дели произошел взрыв автомобиля недалеко от Красного Форта. Погибли восемь человек. Повреждения также получили несколько машин, находившихся рядом. В городе объявлен режим повышенной тревоги. Расследованием инцидента занимаются сотрудники антитеррористического отряда и специального подразделения полиции.

Кроме того, в Харькове на востоке Украины произошла серия взрывов. Инцидент произошел на фоне обострения ситуации в прифронтовых регионах. В нескольких областях страны, включая Харьковскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую и Черниговскую, были включены сирены воздушной тревоги. Власти призвали жителей соблюдать меры безопасности и переходить в укрытия.

