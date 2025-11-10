Названо количество погибших при взрыве в столице Индии В Нью-Дели восемь человек, предположительно, погибли при взрыве автомобиля

По предварительной информации, восемь человек погибли при взрыве в автомобиле в Нью-Дели, а 11 получили ранения, передает NDTV. Инцидент произошел вечером в понедельник, 10 ноября, неподалеку от Красного Форта. Также повреждения получили находившиеся рядом автомобили.

В городе ввели режим повышенной тревоги. На место происшествия оперативно прибыли 20 пожарных машин, а полиция оцепила территорию. Ситуацию на месте взрыва оценивают сотрудники антитеррористического отряда и специального подразделения полиции.

Взрыв произошел всего через несколько часов после того, как в Фаридабаде, штат Харьяна, были обнаружены около 360 кг предполагаемой аммиачной селитры, а также оружие и боеприпасы в арендованном жилье врача из Кашмира.

Полиция Харьяны совместно с коллегами из Джамму и Кашмира задержала доктора Музаммила, который проживал в районе Дхаудж. В его арендованном доме были изъяты взрывчатые вещества, оружие и таймеры.

