10 ноября 2025 в 01:01

Взрыв раздался в многоэтажном доме в Волгограде

SHOT: житель Волгограда пострадал в результате взрыва в многоэтажном доме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из жилых домов Волгограда на улице Маршала Еременко произошел мощный взрыв. По предварительным данным Telegram-канала SHOT, причиной инцидента стал взрыв бытового газа.

В результате происшествия есть один пострадавший. По данным СМИ, его состояние сейчас уточняется.

Источники добавили, что инцидент привел к выбиванию стекол в соседних квартирах. Из некоторых окон до сих пор идет дым.

На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы, включая скорую медицинскую помощь, полицию и МЧС. Медики эвакуировали из поврежденной квартиры одного пострадавшего.

Спасатели продолжают работу на месте инцидента, оценивая масштабы разрушений и проверяя безопасность конструкции здания. Жители соседних квартир были временно эвакуированы в качестве меры предосторожности.

Ранее глава администрации Куркинского района Тульской области Геннадий Калина заявил, что проектирование и восстановление многоквартирного дома в Куркино, где подъезд частично обрушился из-за взрыва газа, начнутся в кратчайшие сроки. Он отметил, что поручение дал губернатор региона Дмитрий Миляев. Спасатели полностью разобрали завалы первого подъезда. Опасные части обрушившихся конструкций убрали.

