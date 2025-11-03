Мощные взрывы прогремели на востоке Украины Серия взрывов зафиксирована на территории Харькова на фоне воздушной тревоги

На востоке Украины в городе Харькове зафиксирована серия взрывов, сообщило издание «Общественное. Новости», которое отслеживает развитие ситуации в регионе. Инцидент произошел на фоне обострения обстановки в прифронтовых областях страны.

В настоящее время в нескольких регионах страны активированы системы оповещения. Сирены воздушной тревоги работают в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Местные власти рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности и оперативно перемещаться в укрытия при получении соответствующих сигналов. Обстоятельства произошедших взрывов и возможные разрушения уточняются.

Ранее сообщалось, что на подконтрольной украинским властям части Донецкой Народной Республики возникли проблемы с электроснабжением. Министерство энергетики Украины отмечало, что в этом районе звучали взрывы.

До этого стало известно, что Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары по четырем украинским теплоэлектростанциям. Уточнялось, что в Бурштыне взрывы были слышны на протяжении 40 минут. В Минобороны России соответствующую информацию не комментировали.