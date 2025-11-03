Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 00:54

Мощные взрывы прогремели на востоке Украины

Серия взрывов зафиксирована на территории Харькова на фоне воздушной тревоги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На востоке Украины в городе Харькове зафиксирована серия взрывов, сообщило издание «Общественное. Новости», которое отслеживает развитие ситуации в регионе. Инцидент произошел на фоне обострения обстановки в прифронтовых областях страны.

В настоящее время в нескольких регионах страны активированы системы оповещения. Сирены воздушной тревоги работают в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Местные власти рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности и оперативно перемещаться в укрытия при получении соответствующих сигналов. Обстоятельства произошедших взрывов и возможные разрушения уточняются.

Ранее сообщалось, что на подконтрольной украинским властям части Донецкой Народной Республики возникли проблемы с электроснабжением. Министерство энергетики Украины отмечало, что в этом районе звучали взрывы.

До этого стало известно, что Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары по четырем украинским теплоэлектростанциям. Уточнялось, что в Бурштыне взрывы были слышны на протяжении 40 минут. В Минобороны России соответствующую информацию не комментировали.

взрывы
Харьков
сирены
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший главный юрист ЦАХАЛ пропала без вести
Фаза Луны сегодня, 3 ноября 2025 года. Мир замер перед полнолунием
Приметы 3 ноября: Илларионов день — почему никуда нельзя ехать?
Восемь ведущих стран ОПЕК+ пришли к стратегическому решению
«Народ пожил — и будет»: что Черномырдин говорил о России, Украине, Чечне
Гибель жены, патриотизм, слова об уехавших артистах: как живет Сумишевский
Мощные взрывы прогремели на востоке Украине
Аэропорт Саратова закрыли для пролета воздушных судов
В Британии освободили ранившего пассажиров поезда мужчину
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 ноября 2025 года
Гороскоп на 3 ноября: Скорпионам блистать, а Водолеям проявить осторожность
Пластика лица, война с Ягудиным, три сына: как живет Плющенко
Россия ввела временный запрет на вывоз одного из видов сырья
ТЦК мобилизовали последнего важного сотрудника в Прилуках
Силы ПВО сбили восемь дронов над четырьмя регионами страны
«Потому что ты девушка»: Чумаков и Ковальчук поспорили на красной дорожке
Американцы поделились, как относятся к депортации Трампом нелегалов
В США раскрыли природу будущих ядерных испытаний
Мотоциклист насмерть сбил известного турецкого актера
Вице-премьер назвал новое звено российской торговли
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.