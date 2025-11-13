Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 17:47

В Минобороны РФ сообщили, чем обернулось освобождение Даниловки

Минобороны РФ: освобождение Даниловки позволило продвинуться на три километра

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Благодаря освобождению Даниловки в Днепропетровской области российские войска смогли продвинуться на три километра, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что ВС РФ также ведется зачистка западного берега реки Янчур.

Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской танковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» решительным маневром выбили противника из населенного пункта Даниловка и продвинулись вглубь его обороны на три километра, — заявили в ведомстве.

Ранее бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сдались в плен российским силам в Волчанске Харьковской области. По информации журналистов, в плен были взяты трое украинских военнослужащих. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

До этого боец с позывным Кольт рассказал, что снайперы 25-й армии Западной группировки захватили украинского разведчика на Краснолиманском направлении. Он отметил, что солдат уверял, что он «совсем недавно попал на фронт», но его слова вызывают сомнения. Кольт подчеркнул, что пленный оказался опытным бойцом. Военнослужащий добровольно сдался, подняв руки после встречи с российскими солдатами в лесу.

Минобороны РФ
Днепропетровская область
Украина
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молочно-кофейное желе: простой десерт с желатином, который покорит всех
Оборона ВСУ трещит по швам: как ВС РФ продвигаются в Донбассе и Запорожье
Путину преподнесли в подарок флаг освобождавшего Курскую область полка
Военэксперт назвал приоритетные планы ВС РФ после Мирноградской агломерации
«Бездарный вратарь»: Сафонов ошибся в матче против Перу, что с ним не так
Медведев объяснил ЕС, кому в Киеве надо больше жертвовать на фоне коррупции
«Мыться не пробовали?»: Захарова о нашествии клопов во Франции
Стали известны шокирующие подробности о банде школьников под Иркутском
Игра в детской комнате закончилась тяжелыми увечьями для шестилетней девочки
База «Миротворца» пополнилась именами российских фигуристок
Появились подробности о состоянии пострадавшего в Красногорске мальчика
В Петербурге продают самую дорогую «сталинку» страны
Запеченное куриное филе с овощами на ужин — простой секрет стройности
Потеря зубов, молодая жена, любовницы: как живет актер Владимир Епифанцев
Техподдержка дала россиянину 120 бонусов после избежания ДТП на каршеринге
В ГД высмеяли Макрона за слова об «информационной войне» РФ из-за клопов
«Включите меня»: Саакашвили обратился к Зеленскому с необычной просьбой
В Госдуме предложили включить период обучения в педвузах в трудовой стаж
Эксперт предупредил об опасности мифа «МФО забыли о долге»
Более 8 млрд рублей россиян ушли к мошенникам
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.