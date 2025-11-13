В Минобороны РФ сообщили, чем обернулось освобождение Даниловки Минобороны РФ: освобождение Даниловки позволило продвинуться на три километра

Благодаря освобождению Даниловки в Днепропетровской области российские войска смогли продвинуться на три километра, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что ВС РФ также ведется зачистка западного берега реки Янчур.

Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской танковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» решительным маневром выбили противника из населенного пункта Даниловка и продвинулись вглубь его обороны на три километра, — заявили в ведомстве.

Ранее бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сдались в плен российским силам в Волчанске Харьковской области. По информации журналистов, в плен были взяты трое украинских военнослужащих. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

До этого боец с позывным Кольт рассказал, что снайперы 25-й армии Западной группировки захватили украинского разведчика на Краснолиманском направлении. Он отметил, что солдат уверял, что он «совсем недавно попал на фронт», но его слова вызывают сомнения. Кольт подчеркнул, что пленный оказался опытным бойцом. Военнослужащий добровольно сдался, подняв руки после встречи с российскими солдатами в лесу.