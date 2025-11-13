Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 20:43

Военэксперт раскрыл перспективы продвижения ВС РФ в Запорожье

Военэксперт Рожин: ВС РФ через Запорожье задавят логистику ВСУ в Донбассе

Продвижение российских войск в Запорожской и Днепропетровской областях может помочь в освобождении территорий ДНР и ЛНР, так как окажет давление на логистику всей группировки ВСУ в Донбассе, высказал мнение NEWS.ru эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его словам, это может вынудить ВСУ отступить за Днепр.

Продвижение ВС РФ на Запорожском направлении в долгосрочной перспективе позволит оказывать давление на логистические цепочки всей донбасской группировки ВСУ. Это может вынудить противника либо оставить территории на левом берегу Днепра, либо перебросить резервы с Донбасса, что ослабит там оборону и облегчит продвижение российских войск, — сказал Рожин.

Он также уточнил, что наиболее показательными за последний месяц были успехи российских войск в Харьковской области в районе Волчанска и в Донбассе при окружении и ликвидации частей ВСУ в районах Красноармейска и Димитрова.

Ранее сообщалось, что ВСУ несут тяжелые потери на Харьковском направлении и вынуждены пополнять ряды своих «элитных» подразделений новобранцами. Об этом сказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, уровень подготовки таких бойцов крайне низок.

