В ДНР рассказали о новых успехах ВС России в районе Дроновки

Российские военные вклинились на километр в оборону ВСУ юго-восточнее Дроновки в ДНР и установили полный контроль над трехкилометровым участком железной дороги Дроновка — Северск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко ТАСС. Указанные позиции были заняты в течение последних нескольких суток. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

За последние несколько суток нашим военнослужащим удалось на 1 км вклиниться в оборону противника юго-восточнее населенного пункта Дроновка в ДНР. Под полный контроль ВС РФ перешел трехкилометровый участок железной дороги Дроновка — Северск, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно о проведении российскими подразделениями зачистки городской территории в Красноармейске. На данном фронтовом участке украинские вооруженные силы осуществляют безрезультатные попытки прорыва со стороны Гришино.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что после завершения боевых действий за Покровско-Мирноградскую агломерацию российские войска приступят к освобождению Павлограда. По его оценке, данный населенный пункт представляет собой важный логистический центр для украинской войсковой группировки.