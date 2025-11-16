Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 00:05

Приметы 16 ноября — Озимница: сидим дома и едим овсянку

Традиции 16 ноября Традиции 16 ноября Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
16 ноября вспоминают княжну Анну Всеволодовну, которая в достаточно молодом возрасте оставила праздную жизнь и ушла в монастырь. В народе ее день прозвали Анна Холодная, или Озимница, но вовсе не из-за сурового характера. В прошлом в это время в средней полосе уже устанавливались морозы. Бытовала пословица: «Анна холодная — зима голодная».

Погодные приметы на Анну Холодную, 16 ноября

  • Если в этот день земля покрывалась инеем, это считалось верным знаком, что зима будет очень снежной и принесет богатый урожай.

  • Если в этот день дрова в печи разгорались особенно ярко, а огонь с шумом уходил в трубу, говорили, что надвигается буря.

  • Если на реках устанавливался крепкий лед, то это предвещало, что весной будет хороший урожай хлеба.

  • Низкие, будто прижатые к земле облака считались приметой скорых морозов и сильного похолодания.

  • Снег, выпавший на Анну Холодную, предвещал, что весь декабрь будет снежным и морозным.

  • Дым из трубы, который поднимался прямо столбом, указывал на скорое усиление мороза и ясную погоду.

  • Сильный, порывистый ветер предвещал, что холодная погода продержится еще долго.

Приметы 16 ноября Приметы 16 ноября Фото: Shutterstock/FOTODOM

К чему шумят куры? Приметы о зверях и птицах 16 ноября

  • Если вороны сидели на верхушках деревьев, это указывало на сильный ветер и скорое ненастье.

  • Куры громко квохтали и беспокойно себя вели — к снегопаду или метели.

  • Мыши начинали активно рыть норы — жди суровую и холодную зиму.

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку»: что нельзя делать 16 ноября

  • Нельзя было выходить из дома после наступления темноты, а лучше — весь день. Считалось, что на улице в этот период активизируется нечистая сила и можно навлечь на себя сглаз или болезнь.

  • Нельзя было хвалить кому-то что-то слишком публично и жаловаться на судьбу — были суеверия, что это может привлечь неприятности.

  • Запрещалось ссориться, ругаться и повышать голос на близких. Конфликт в этот день мог затянуться надолго или привести к финансовым потерям. К тому же ссоры сегодня усиливали нечистую силу.

Обряды и еда. Что можно делать 16 ноября?

Наши предки в такой день старались проводить обряд защиты от сглаза. Главный обычай — рассыпать соль у входной двери или класть под порог зубчик чеснока для защиты от злого глаза и болезней. А еще в эту дату обязательно надо было съесть что-то из замороженных ягод — например, бруснику или морошку. Девушки старались заниматься рукоделием 16 ноября и садились за ткацкие станки.

Святой Анне молились о здоровье, наставлении в делах и благополучии в семье.

