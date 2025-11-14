Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 18:45

Москвичам рассказали, будет ли декабрь снежным

Метеоролог Сергеев: в декабре в Москве ожидаются обильные снегопады

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Москве, предварительно, ожидается около 14 дней с осадками, а их общее количество за месяц составит примерно 54 мм, рассказал в беседе с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его словам, преобладать будет облачная погода: по расчетам, на ясные дни придется не более двух дней за весь месяц. Эксперт добавил, что холодов до -25 градусов не прогнозируется.

Декабрьские снегопады в столице могут создать немало проблем. Ожидаются метели, серьезные заносы. Еще одна примета первого зимнего месяца — резкие контрасты. В декабре мы столкнемся как с волнами холода, так и с оттепелями, — пояснил Сергеев.

Он уточнил, что ветер будет умеренным, преимущественно южного и юго-западного направлений, со средней скоростью 3–5 м/с, что в сочетании с повышенной влажностью будет усиливать ощущение холода.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что предстоящая зима в стране будет холоднее предыдущей. Согласно наиболее вероятному сценарию, температура при этом ожидается около или выше климатической нормы.

