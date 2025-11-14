Вильфанд рассказал, какой будет зима в этом году

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил РИА Новости, что предстоящая зима в стране будет холоднее предыдущей. Согласно наиболее вероятному сценарию, температура ожидается около и выше климатической нормы.

Наиболее вероятный сценарий такой, что нынешняя зима не прогнозируется холодной. То есть температура ожидается около и выше нормы. <…> Нынешняя зима оказывается заметно более холодной, чем в прошлом году, — сказано в сообщении.

Метеоролог отметил вероятность частых оттепелей в сочетании с непродолжительными морозами до -20 градусов. Вероятность реализации такого сценария специалисты оценивают в 65–68%.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что наступление метеорологической зимы в центральных регионах России, включая Москву, ожидается лишь в третьей декаде ноября. Температурный фон на протяжении большей части месяца будет существенно превышать климатическую норму, добавил он.

До этого Вильфанд рассказал: снегом покрыто 80% территории России. По его словам, его еще мало, но он уже лежит.