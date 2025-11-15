Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 23:24

Воздушное пространство двух городов России закрылось

Росавиация: в аэропорту Пензы и Самары ввели временные ограничения на полеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В субботу, 15 ноября, аэропорты Пензы и Самары временно закрылись, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы ради обеспечения мер безопасности.

Аэропорт Самара, Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

Ранее в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Ограничения затронули работу воздушной гавани имени Гагарина.

До этого Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропортов Казани, Нижнекамска и Уфы после снятия временных ограничений. В период действия обновленных правил несколько самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы.

Кроме того, в аэропорту Норильска из-за метели и штормового ветра оказались заблокированы более 700 пассажиров, семь рейсов были отменены. Людей планируют разместить в гостиницах, так как улучшения погодных условий с ветром до 30 м/с и плохой видимостью пока не ожидается.

аэропорты
Росавиация
Самара
Пенза
