15 ноября 2025 в 07:09

Три российских аэропорта возобновили работу после перерыва

Аэропорты Казани, Уфы и Нижнекамска возобновили прием и отправку самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аэропорты сразу трех российских городов возобновили работу утром 15 ноября после перерыва, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о воздушных гаванях Казани, Нижнекамска и Уфы.

Казань, Нижнекамск (Бегишево), Уфа: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — отметил он.

В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» два самолета, выполнявших рейсы в столицу Татарстана, а также шесть самолетов, совершавших рейсы в Уфу, уточнил Кореняко. Он напомнил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что летевший из Владивостока в Благовещенск самолет совершил аварийную посадку в Хабаровске из-за технической неисправности — ему оторвало обшивку. По предварительной информации, никто из 90 пассажиров и пяти членов экипажа не пострадал.

До этого президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя оружейного конструктора Михаила Калашникова. В финал конкурса о переименовании воздушной гавани также вышли композитор Петр Чайковский и инженер Андрей Дерябин.

аэропорты
самолеты
Росавиация
Казань
Уфа
