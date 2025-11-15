Самолет из Владивостока совершил аварийную посадку в Хабаровске

Самолет, летевший из Владивостока в Благовещенск, совершил аварийную посадку в Хабаровске из-за технической неисправности — ему оторвало обшивку, передает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Там отметили, что никто из 90 пассажиров и пяти членов экипажа не пострадал.

По предварительным данным, сегодня в 09:00 (время местное) в аэропорту Хабаровск ввиду технической неисправности совершило аварийную посадку воздушное судно, выполнявшее рейс Владивосток — Благовещенск с 90 пассажирами на борту, — указали авторы публикации.

До этого не менее 15 пассажиров Airbus 320 доставили в больницу. Самолет авиакомпании JetBlue совершил вынужденную посадку в США после попадания в зону сильной турбулентности. Инцидент произошел с самолетом, который выполнял рейс из мексиканского Канкуна в Ньюарк, штат Нью-Джерси.

Ранее стало известно, что авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в город Хамбантота на Шри-Ланке. Пресс-служба аэропорта Пулково проинформировала, что перелеты осуществляются с 10 ноября раз в 10 дней.