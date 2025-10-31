Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 10:30

Более 15 пассажиров оказались в больнице после экстренной посадки самолета

В США более 15 пассажиров попали в больницу после экстренной посадки Airbus 320

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По меньшей мере 15 пассажиров Airbus 320 доставили в больницу, сообщает телеканал CNN. Самолет авиакомпании JetBlue совершил вынужденную посадку в США после попадания в зону сильной турбулентности.

Инцидент произошел с самолетом, который выполнял рейс из мексиканского Канкуна в Ньюарк, штат Нью-Джерси. После того как борт попал в зону турбулентности, его перенаправили в международный аэропорт города Тампа во Флориде.

Представитель пожарной службы региона Тампа Бэй Вивиэн Шедд сообщила телеканалу, что сотрудники экстренных служб осмотрели около 15--20 пассажиров. Всех их доставили в больницу с травмами, которые, по предварительной оценке, не представляют угрозы для жизни.

JetBlue уже начала расследование причин происшествия, специалисты компании обследуют самолет. Журналисты обращают внимание, что в этот период Флорида находилась под влиянием холодного атмосферного фронта, что привело к порывистому ветру и кратковременным дождям в регионе.

Ранее самолет главы Пентагона Пита Хегсета совершил экстренную посадку в Великобритании на обратном пути в США. Борт приземлился из-за повреждения лобового стекла.

пассажиры
самолеты
госпитализации
экстренная посадка
