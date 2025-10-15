Самолет главы Пентагона совершил экстренную посадку

На обратном пути в США после встречи министров обороны стран НАТО самолет главы Пентагона Пита Хегсета совершил экстренную посадку в Великобритании, сообщил в социальной сети Х помощник главы военного ведомства Соединенных Штатов по связям с общественностью Шон Парнелл. По его информации, она была произведена из-за повреждения лобового стекла. Сейчас все пассажиры самолета находятся в безопасности.

Самолет военного министра Хегсета совершил незапланированную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле, — написал Парнелл.

Ранее стало известно, что экстренная посадка воздушного судна British Airways была выполнена в аэропорту Бухареста из-за задымления салона, в результате чего пострадали несколько людей. Инцидент произошел с лайнером, следовавшим по маршруту Стамбул — Лондон. Четыре пассажира получили отравление продуктами горения неизвестного происхождения. Причем, по данным румынского Минздрава, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

До этого стало известно, что в аэропорту Иркутска лайнер А-319 авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет после попадания птицы в двигатель, пострадавших нет. На борту самолета находились 91 пассажир и шесть членов экипажа.