Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 22:33

Самолет главы Пентагона совершил экстренную посадку

Самолет главы Пентагона Хегсета совершил экстренную посадку в Великобритании

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

На обратном пути в США после встречи министров обороны стран НАТО самолет главы Пентагона Пита Хегсета совершил экстренную посадку в Великобритании, сообщил в социальной сети Х помощник главы военного ведомства Соединенных Штатов по связям с общественностью Шон Парнелл. По его информации, она была произведена из-за повреждения лобового стекла. Сейчас все пассажиры самолета находятся в безопасности.

Самолет военного министра Хегсета совершил незапланированную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле, — написал Парнелл.

Ранее стало известно, что экстренная посадка воздушного судна British Airways была выполнена в аэропорту Бухареста из-за задымления салона, в результате чего пострадали несколько людей. Инцидент произошел с лайнером, следовавшим по маршруту Стамбул — Лондон. Четыре пассажира получили отравление продуктами горения неизвестного происхождения. Причем, по данным румынского Минздрава, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

До этого стало известно, что в аэропорту Иркутска лайнер А-319 авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет после попадания птицы в двигатель, пострадавших нет. На борту самолета находились 91 пассажир и шесть членов экипажа.

Пит Хегсет
Пентагон
Великобритания
экстренная посадка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Он – чайник»: Кокорин прокомментировал драку Смолова в кафе
Боливийские футболисты побаловали себя после поражения от сборной России
Путин поручил утвердить план по миграционной политике
Суицид, заказ царя или выстрел исподтишка: все версии гибели Лермонтова
В Екатеринбурге накрыли многолетний канал незаконной миграции
Продюсер рассказал, сколько Барбара Брыльска получала в России за фильм
Раненый при атаке ВСУ житель Брянской области скончался
Самолет главы Пентагона совершил экстренную посадку
Дела российского политика и актрисы поступили в военный суд
Финляндия построила десятки тысяч бункеров на случай ядерной войны
Сотни тысяч уклонистов: почему жители Западной Украины бегут от мобилизации
Оборона ВСУ в Купянске рушится на глазах: ВС РФ открывают путь на Славянск
Два человека ранены при ударе ВСУ по автомобилю в Запорожской области
Российский регион атаковали дроны ВСУ
Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в городе на 16–19 октября
Минсельхоз подтвердил благоприятный прогноз по урожаю зерновых в России
В России добавили ответственности иноагентам за проступки
Лавров предупредил о попытках превратить украинский кризис в «войну Трампа»
В РФ запретили списывать деньги за онлайн-подписки с одного вида карт
В России запланировали масштабное обновление энергомощности
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.