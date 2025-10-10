На борту судна British Airways во время полета появился дым

Экстренная посадка воздушного судна British Airways была выполнена в аэропорту Бухареста из-за задымления салона, в результате чего пострадали несколько людей, передает The Sun со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. Инцидент произошел с лайнером, следовавшим по маршруту Стамбул — Лондон.

Четыре пассажира получили отравление продуктами горения неизвестного происхождения, причем, по данным румынского Минздрава, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Представитель British Airways подтвердил, что самолет благополучно приземлился в румынской столице. Администрация аэропорта уже начала расследование обстоятельств происшествия.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что полевой этап расследования катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области завершен. Работы проводились как на месте происшествия в Тынде, так и в месте базирования авиакомпании «Ангара» в Иркутске.

Прежде МАК обнародовал предварительные данные расшифровки записей речевого самописца самолета Ан-24, потерпевшего крушение под Тындой. Согласно отчету, последней зафиксированной информацией стали сигналы системы раннего предупреждения о приближении к земле.