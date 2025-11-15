В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты, прием и выпуск самолетов, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Отмечается, что это сделано для обеспечения безопасности.

Аэропорт Саратова (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее Кореняко сообщал, что аэропорты Пензы, Саратова и Тамбова перестали обслуживать авиарейсы. Он отметил, что это временные ограничения.

До этого воздушные гавани Северного Кавказа — владикавказский аэропорт Беслан и грозненский аэропорт Северный — переходили на специальный режим функционирования. Ограничения были введены на прием и выпуск самолетов.

Также сообщалось об аналогичной ситуации в Калужской области, тогда ограничение на движение самолетов затронуло местный аэропорт Грабцево. Причины для введения соответствующих мер не озвучивались. В федеральном агентстве обещали информировать пассажиров о ситуации.