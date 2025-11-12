Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 01:51

Два российских аэропорта внезапно закрылись для самолетов

Росавиация ограничила движение самолетов в аэропортах Владикавказа и Грозного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушные гавани Северного Кавказа — владикавказский аэропорт Беслан и грозненский аэропорт Северный перешли на специальный режим функционирования. Ограничения введены на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, запреты затрагивают выполнение всех категорий авиарейсов — как плановых, так и экстренных. Основанием для подобных мер стало обеспечение безопасности пассажирских перевозок.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в сообщении.

Россиянам, запланировавшим авиаперелеты через указанные воздушные гавани рекомендовано отслеживать статус рейсов через официальные каналы коммуникации. Информация об отмене запретов появится позже.

Ранее сообщалось об аналогичной ситуации в Калужской области. Ограничения на движения самолетов затронуло местный аэропорт Грабцево.

До этого стало известно, что авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в город Хамбантота на Шри-Ланке. Пресс-служба аэропорта Пулково проинформировала, что перелеты осуществляются с 10 ноября раз в 10 дней. Первые пассажиры уже совершили тур.

