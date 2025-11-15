Минобороны объявило об успехах армии России в Димитрове Российские войска вплотную подошли к микрорайону Западный в Димитрове

Вооруженные силы России продолжают наступательные действия в микрорайоне Восточный в населенном пункте Димитров в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, военнослужащие уже вплотную подошли к микрорайону Западный.

В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и вплотную подошли к микрорайону Западный, — говорится в сообщении.

Кроме того, за последние сутки российскими войсками ликвидированы до 270 украинских солдат на Красноармейском направлении. Также уничтожены три боевые бронемашины, три автомобиля, три орудия полевой артиллерии, одна станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция.

Ранее Telegram-канал Readovka сообщил, что украинские военные в Димитрове массово сдаются в плен. Это происходит на фоне бедственного положения подразделений противника в городе после интенсивных ударов российской армии. Минобороны не комментировало эти данные.