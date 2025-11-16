Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 ноября 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 ноября 2025 года

Сегодня, 16 ноября 2025 года, мир вспоминает, празднует, почитает и размышляет. Этот день наполнен как официальными международными и профессиональными датами, так и народными традициями, церковными событиями и важными историческими фактами. Узнаем подробнее, какие праздники отмечают 16 ноября, какие события произошли в этот день и кто родился или ушел из жизни.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Главным международным событием этого дня считается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Он был учрежден Организацией Объединенных Наций для того, чтобы почтить память погибших в авариях и выразить благодарность спасателям, медикам и всем, кто ежедневно борется за безопасность на дорогах. Это важное напоминание о необходимости соблюдать правила движения и быть внимательным за рулем.

Еще один значимый праздник — Всероссийский день проектировщика. Этот день объединяет специалистов, создающих инфраструктуру будущего: здания, мосты, дороги, заводы. Именно проектировщики закладывают основу комфорта и безопасности, поэтому сегодня им говорят слова признательности и благодарности.

Также в России и в мире отмечается Международный день терпимости. Он был учрежден ЮНЕСКО и посвящен взаимопониманию между людьми разных культур, религий и мировоззрений. Терпимость — это основа мирного сосуществования и уважения к разнообразию человеческого общества.

Кроме того, 16 ноября отмечается Всероссийский день самбо. Этот праздник посвящен национальному виду борьбы, который стал гордостью страны. Самбо — не просто спорт, это философия силы, дисциплины и уважения к сопернику.

Для всех, кто любит творить своими руками, сегодня — Всемирный день рукоделия. Этот праздник объединяет мастеров и мастериц, увлеченных вязанием, вышивкой, бисероплетением и другими видами творчества.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наконец, этот день посвящен и важной теме здоровья — Международному дню борьбы с анорексией. Он направлен на повышение осведомленности о психических расстройствах, связанных с питанием, и поддержку тех, кто борется с этим заболеванием.

Что отмечают сегодня в России и что отмечают сегодня в мире? 16 ноября — это череда событий, объединенных одной идеей: заботой о человеке, его жизни, здоровье и духовном благополучии.

Необычные праздники и памятные события

Помимо официальных дат, 16 ноября радует множеством веселых и творческих торжеств. Так, в Тверской области ежегодно проходит День капусты — народный кулинарный праздник, посвященный популярному овощу русской кухни. На ярмарках и фестивалях готовят капустные пироги, квашеную капусту и даже супы на открытом огне.

Любители быстрой еды сегодня отмечают День фастфуда. Этот праздник скорее с юмором напоминает о кулинарных соблазнах современного мира и о том, что даже бургеры и картофель фри могут быть частью хорошего настроения, если не злоупотреблять ими.

Не менее любопытная дата — День пуговиц. Этот день посвящен маленькой, но очень важной детали одежды, без которой не обходится почти ни один костюм.

Семейные традиции тоже нашли свое отражение в календаре: Праздник суточного застолья — это веселое событие для тех, кто любит долгие беседы, угощения и общение в кругу друзей.

А творческие натуры отмечают День нанизывания бисера — символ вдохновения, терпения и красоты ручной работы. Все эти даты делают 16 ноября особенно теплым и разноцветным, ведь необычные праздники в мире часто приносят радость и повод улыбнуться.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для верующих православных церковный праздник сегодня посвящен памяти мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона, пострадавших за веру в IV веке. Эти святые показали пример истинной стойкости и духовной силы.

Также сегодня отмечается Обновление (освящение) храма великомученика Георгия в Лидде. Этот храм был возведен в честь великого воителя Георгия Победоносца, покровителя христианских воинов и защитников веры. Для православных этот день считается важным религиозным праздником, наполненным благоговением и молитвой.

Памятные даты и события: что произошло 16 ноября в разные годы?

Исторические события сегодня охватывают широкий диапазон эпох и сфер:

1933 год — установлены дипломатические отношения между СССР и США, что стало важным шагом в довоенной геополитике.

1945 год — образована ЮНЕСКО, организация, которая и по сей день занимается вопросами образования, науки и культуры.

1964 год — состоялся первый Пленум ЦК КПСС после смещения Никиты Хрущева. Принято решение об объединении промышленных и сельских партийных органов.

1965 год — запущена автоматическая межпланетная станция «Венера-3», которая первой достигла поверхности другой планеты.

1966 год — зафиксирован самый мощный звездопад в истории: до 2300 метеоров в минуту.

Эти события показывают, что 16 ноября в разное время происходили значимые изменения в политике, культуре, науке и жизни общества.

Александр Колчак Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Кто родился и кто умер 16 ноября?

Этот день подарил миру множество известных людей.

Родились:

Александр Колчак (1874) — российский политический деятель, адмирал, ученый и исследователь Арктики;

Дайана Кролл (1964) — канадская джазовая певица и пианистка, обладательница множества музыкальных наград;

Александр Попов (1971) — советский и российский пловец, четырехкратный олимпийский чемпион, прославивший страну на весь мир.

Умерли:

Кларк Гейбл (1960) — знаменитый американский актер и кумир миллионов, звезда кино 1930–1940-х годов;

Вера Каралли (1972) — русская балерина, актриса и педагог, внесшая огромный вклад в развитие отечественного искусства;

Павел Александров (1982) — выдающийся советский математик, академик, один из создателей топологии как науки.

Теперь вы знаете, какой сегодня день, какой сегодня праздник, а также, какие события произошли в этот день в истории.

16 ноября — это дата, объединяющая людей разных профессий, культур и вероисповеданий. Она напоминает о терпимости, памяти, творчестве и духовности. Этот день — отражение человеческой доброты, мудрости и стремления к лучшему будущему.