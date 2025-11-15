Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 20:12

Кай Метов раскрыл, почему встречает Новый год раньше других

Кай Метов рассказал, что Новый год привык встречать на три часа раньше

Кай Метов Кай Метов Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Певец Кай Метов заявил, что родился в Казахстане, куда Новый год приходит раньше на три часа. По его словам, из-за этого в его семье за праздничный стол садятся уже в 21:00, передает корреспондент NEWS.ru с праздника «Радио Шансон» на танцплощадке «Ээхх, Разгуляй!».

Новогодняя традиция в нашей семье — встречаться всем за праздничным столом в девять вечера, потому что мы с братом родились в Казахстане, где разница с Москвой три часа, — заявил он.

Ранее Метов признался, что совершенно не чувствует себя человеком предпенсионного возраста. По словам 60-летнего артиста, ощущение молодости и хорошую физическую форму ему дает сцена.

19 сентября певец отметил 60-летие. В 1990-е и нулевые его хиты Position № 2, «Мама, я хочу быть пионером», «Милая моя, где ты?» и другие звучали отовсюду. Заслуженный артист России дал эксклюзивное интервью NEWS.ru, в котором рассказал о трудных моментах личной жизни, Маше Распутиной, Филиппе Киркорове, 1990-х и современных артистах.

шоу-бизнес
артисты
певцы
праздники
Александр Чеков
А. Чеков
Сергей Петров
С. Петров
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Колоноскопия?»: Шуфутинский ответил на пикантный вопрос о молодой жене
В Саратовской области обрушился дом XX века
Президент Болгарии высказался о назначении управляющего активами ЛУКОЙЛа
Мокрый снег оставил несколько районов Владимирской области без света
«Готовлю „Доширак“»: Буланова раскрыла свое любимое блюдо
Буланова раскрыла подробности закрытия своего ресторана в Петербурге
Французский телеканал прервал эфир из-за угрозы взрыва
«Золотой полковник» получил новую работу в колонии
Путин и Лукашенко провели обстоятельную беседу по телефону
Кай Метов раскрыл, почему встречает Новый год раньше других
Трескучий мороз и холод до –27? Погода в Москве в начале декабря: что ждать
«Зачем давать деньги?»: Украине предрекли катастрофу из-за одного нюанса
Месть за Новороссийск, провокация Литвы, свержение Зеленского: что дальше
Дмитриев узнал о мощной машине по ограничению свободы слова в ЕС
Боец ВСУ расстрелял однополчан и сдался в плен
«Продолжаю верить»: в США назвали способ завершения кризиса на Украине
Аэропорт крупного российского города временно ограничил полеты
Оператор дрона «поднял на уши» правоохранителей европейской страны
Известный певец вышел из себя после вопроса о бабочках в квартире
«С битой опасно»: Розенбаум о борьбе с желтой прессой
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола
Общество

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.