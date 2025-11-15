Кай Метов раскрыл, почему встречает Новый год раньше других

Певец Кай Метов заявил, что родился в Казахстане, куда Новый год приходит раньше на три часа. По его словам, из-за этого в его семье за праздничный стол садятся уже в 21:00, передает корреспондент NEWS.ru с праздника «Радио Шансон» на танцплощадке «Ээхх, Разгуляй!».

Новогодняя традиция в нашей семье — встречаться всем за праздничным столом в девять вечера, потому что мы с братом родились в Казахстане, где разница с Москвой три часа, — заявил он.

