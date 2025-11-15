Кай Метов раскрыл, почему встречает Новый год раньше других

Певец Кай Метов заявил, что родился в Казахстане, куда Новый год приходит раньше на три часа. По его словам, из-за этого в его семье за праздничный стол садятся уже в 21:00, передает корреспондент NEWS.ru с праздника «Радио Шансон» на танцплощадке «Ээхх, Разгуляй!».
Новогодняя традиция в нашей семье — встречаться всем за праздничным столом в девять вечера, потому что мы с братом родились в Казахстане, где разница с Москвой три часа, — заявил он.
Ранее Метов признался, что совершенно не чувствует себя человеком предпенсионного возраста. По словам 60-летнего артиста, ощущение молодости и хорошую физическую форму ему дает сцена.
19 сентября певец отметил 60-летие. В 1990-е и нулевые его хиты Position № 2, «Мама, я хочу быть пионером», «Милая моя, где ты?» и другие звучали отовсюду. Заслуженный артист России дал эксклюзивное интервью NEWS.ru, в котором рассказал о трудных моментах личной жизни, Маше Распутиной, Филиппе Киркорове, 1990-х и современных артистах.