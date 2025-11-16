«Бред»: Газманов прокомментировал слухи о своем здоровье

Народный артист России Олег Газманов заявил, что слухи о его нездоровье не соответствуют действительности. По его словам, с возможными проблемами он успешно справляется, передает корреспондент NEWS.ru.

Бред какой-то. У меня уже лет тридцать с позвоночником то, что я занимался спортивной гимнастикой. И каждый прыжок с перекладиной — это компрессионный удар по позвоночнику. Я с этим справился, — рассказал певец.

До этого стало известно, что врачи запретили Газманову делать его фирменные сальто. Как пишут журналисты, под запрет подпали также шпагат и даже спортивные тренировки по причине серьезных проблем с суставами. 74-летний исполнитель пожаловался на боли в пояснице и ноге. Как пишут авторы, медики констатировали у артиста разрушение хрящевой ткани тазобедренного сустава.

Ранее правоохранительные органы сообщили о задержании в Москве лица, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении Газманова и его супруги. Уголовное производство по данному факту было инициировано в летний период текущего года.

Кроме того, адвокат Геннадий Кузьмин сообщил, что Газманов находится в подавленном состоянии. По словам правозащитника, угнетенное настроение артиста связано с хищением у него денежных средств на сумму около 600 млн рублей.