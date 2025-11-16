Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 00:21

«Бред»: Газманов прокомментировал слухи о своем здоровье

Газманов назвал бредом слухи о проблемах со здоровьем

Олег Газманов Олег Газманов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Народный артист России Олег Газманов заявил, что слухи о его нездоровье не соответствуют действительности. По его словам, с возможными проблемами он успешно справляется, передает корреспондент NEWS.ru.

Бред какой-то. У меня уже лет тридцать с позвоночником то, что я занимался спортивной гимнастикой. И каждый прыжок с перекладиной — это компрессионный удар по позвоночнику. Я с этим справился, — рассказал певец.

До этого стало известно, что врачи запретили Газманову делать его фирменные сальто. Как пишут журналисты, под запрет подпали также шпагат и даже спортивные тренировки по причине серьезных проблем с суставами. 74-летний исполнитель пожаловался на боли в пояснице и ноге. Как пишут авторы, медики констатировали у артиста разрушение хрящевой ткани тазобедренного сустава.

Ранее правоохранительные органы сообщили о задержании в Москве лица, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении Газманова и его супруги. Уголовное производство по данному факту было инициировано в летний период текущего года.

Кроме того, адвокат Геннадий Кузьмин сообщил, что Газманов находится в подавленном состоянии. По словам правозащитника, угнетенное настроение артиста связано с хищением у него денежных средств на сумму около 600 млн рублей.

Олег Газманов
здоровье
артисты
слухи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ярославский «Локомотив» потерпел крупное поражение в КХЛ
Многоквартирный дом полыхает в результате атаки ВСУ на Волгоград
SHOT сообщил, что серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске
Душил, насиловал, топил в Волге: сын директора НИИ держал в страхе Балаково
Венесуэла запросила политическую помощь у Ирана
Стало известно о раненых мирных жителях при атаке ВСУ на Волгоград
Российский аэропорт перестал работать по обычному графику
Немцы начали терять терпение из-за канцлера ФРГ Мерца
Очевидцы сообщили, что украинский БПЛА ударил по жилому дому в Волгограде
«Бред»: Газманов прокомментировал слухи о своем здоровье
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 ноября 2025 года
Названо число проданных в России Lada Aura за год
День участкового: люди на передовой работы с населением
Приметы 16 ноября — Озимница: сидим дома и едим овсянку
«Парты позора» появились в школах на Украине
Год со смерти Светличной: как выглядит ее могила, что с наследством актрисы
Названо число сбитых украинских БПЛА за вечер
Тысячи преступников в Британии избежали наказания
«Катастрофические последствия»: Украине предрекли энергетический коллапс
Воздушное пространство двух городов России закрылось
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.