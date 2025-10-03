«Депрессия»: адвокат о состоянии Газманова после похищения у него 600 млн

Народный артист России Олег Газманов пребывает в удрученном состоянии, сообщил NEWS.ru адвокат Геннадий Кузьмин. Подавленное настроение артиста, по мнению правозащитника, связано с похищением у него около 600 млн рублей.

Олега Михайловича я на днях видел, заметил уныние в его поведении… Деньги он потерял немалые, их заработал честным трудом. Поэтому, конечно, и депрессия, и грусть в его глазах читаются, — выразил мнение юрист.

Он также предположил, что Газманов испытывает неловкость еще и потому, что позволил себя обмануть. Вместе с тем каждый человек может пострадать от мошенников, подчеркнул Кузьмин, медийные фигуры не являются исключением. По мнению собеседника, чрезмерная доверчивость присуща большинству русских людей.

Медийные личности — такие же люди, как все остальные. В юриспруденции, к сожалению, мало понимают. Но у них есть деньги, поэтому они — потенциальные жертвы мошенников. Ввести их в заблуждение несложно. Сам по себе русский народ очень доверчивый, тактичный и культурный, — считает собеседник.

Человеку, который похитил деньги Газманова, по мнению Кузьмина, грозит до 10 лет тюремного заключения. Даже если он вернет все денежные средства артисту, это не освобождает от ответственности.

Даже если он деньги вернет, то это лишь смягчающее обстоятельство. Но наказание в любом случае будет, так как судом квалифицируются его действия как злоупотребление доверием, — резюмировал правозащитник.

Ранее стало известно, что Олег Газманов отдал взаймы бизнесмену Геворку Саркисяну деньги, которые на протяжении всей жизни откладывал на пенсию. Об этом сообщил адвокат народного артиста России Роман Кузьмин. Поскольку предприниматель отказывается возвращать долг, певец был вынужден обратиться в правоохранительные органы.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник выразила мнение, что Газманову будет непросто вернуть свои сбережения. Даже если суд признает предпринимателя виновным в мошенничестве, это не означает, что он вернет Газманову миллионы, так как, скорее всего, у него нет счетов и имущества в РФ.