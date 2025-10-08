Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 09:20

Стало известно, почему рэпер Серега расстался с украинкой

Рэпер Серега рассказал, что расстался с украинкой из-за разницы в мировоззрениях

Сергей Пархоменко, известный как рэпер Серега Сергей Пархоменко, известный как рэпер Серега Фото: Личный архив Сергея Пархоменко

Рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пархоменко) рассказал в интервью NEWS.ru, что расстался с матерью своих двоих сыновей из-за разницы в мировоззрениях. Он заметил, что не состоял в официальном браке с этой женщиной и даже не проживал совместно. Сам артист живет в Белоруссии, а экс-возлюбленная с детьми находилась на тот момент на Украине.

СМИ называли ее моей женой, но мы не состояли в официальных отношениях и не жили вместе. Мы совсем разные люди. Я — консервативный зожник, душнила-философ и спортсмен. Она — современная либерального сознания женщина, воспитанная социальными сетями. Озвучить больше подробностей не даю себе права, имеющий разум да уразумеет, — сообщил исполнитель хитов «Черный бумер», «Возле дома твоего» и других.

Впоследствии пришлось судиться за право воспитывать сыновей, отметил артист. Одной из причин, по его словам, стало понимание, что детей надо срочно вывозить с Украины.

В какой-то момент я понял, что детей надо вытаскивать из «страны 404» (Украины. — NEWS.ru). И что кроме меня некому это сделать, — признался певец и автор.

Он добавил, что в результате через суд ему удалось добиться права воспитывать сыновей, а также забрать из страны. С того времени артист, по его словам, воспитывает их самостоятельно.

Ранее артист рассказал, как написанная им в 2014 году песня «Туман», по сути, предрекала военный конфликт на Украине. За свою гражданскую позицию автор и исполнитель, по его мнению, подвергся преследованиям в соседнем государстве.

Также Серега назвал президента Украины Владимира Зеленского предателем собственного народа. По его словам, украинский лидер выбрал деньги. Музыкант признался, что уехал из Киева за несколько месяцев до начала специальной военной операции России.

артисты
правозащита
Специальная военная операция
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певца Шарлота оставят в колонии общего режима
Более 40 мировых лидеров позвонили Путину в один день
Диетолог рассказала о пользе улуна
Еще одно уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Ижевске
В Челябинске замначальника ГАИ брал взятки асфальтом
Житель Новгорода получил 15 лет за передачу данных украинской разведке
Психолог дал советы, как уберечь себя от газлайтинга
В Турции рассказали, почему Трамп хочет поскорее разрешить конфликт в Газе
Рэпер Серега впервые рассказал о сыновьях, которых вывез с Украины
Пьяный курганец спалил дом с бабушкой и двумя внуками
Компания Nvidia готова вложить миллиарды долларов в стартап Маска
Арестованный российский чиновник сознался в преступлении
Певца Шарлота удалили с судебного заседания за крики
Педагога-оккультиста будут судить за продажу наркотиков
Популярный рэпер получил повестку и готовится к службе в армии
Посол назвал число получивших гражданство Польши украинцев
Психолог рассказал, к чему приводит пищевое насилие
В Белгороде раскрыли печальные последствия ракетного обстрела ВСУ
В России раскрыли, что Украина может получить вместо ракет Tomahawk
Диетолог рассказала, как отличить виноград «шайн мускат» от подделок
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.