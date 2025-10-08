Стало известно, почему рэпер Серега расстался с украинкой Рэпер Серега рассказал, что расстался с украинкой из-за разницы в мировоззрениях

Рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пархоменко) рассказал в интервью NEWS.ru, что расстался с матерью своих двоих сыновей из-за разницы в мировоззрениях. Он заметил, что не состоял в официальном браке с этой женщиной и даже не проживал совместно. Сам артист живет в Белоруссии, а экс-возлюбленная с детьми находилась на тот момент на Украине.

СМИ называли ее моей женой, но мы не состояли в официальных отношениях и не жили вместе. Мы совсем разные люди. Я — консервативный зожник, душнила-философ и спортсмен. Она — современная либерального сознания женщина, воспитанная социальными сетями. Озвучить больше подробностей не даю себе права, имеющий разум да уразумеет, — сообщил исполнитель хитов «Черный бумер», «Возле дома твоего» и других.

Впоследствии пришлось судиться за право воспитывать сыновей, отметил артист. Одной из причин, по его словам, стало понимание, что детей надо срочно вывозить с Украины.

В какой-то момент я понял, что детей надо вытаскивать из «страны 404» (Украины. — NEWS.ru). И что кроме меня некому это сделать, — признался певец и автор.

Он добавил, что в результате через суд ему удалось добиться права воспитывать сыновей, а также забрать из страны. С того времени артист, по его словам, воспитывает их самостоятельно.

Ранее артист рассказал, как написанная им в 2014 году песня «Туман», по сути, предрекала военный конфликт на Украине. За свою гражданскую позицию автор и исполнитель, по его мнению, подвергся преследованиям в соседнем государстве.

Также Серега назвал президента Украины Владимира Зеленского предателем собственного народа. По его словам, украинский лидер выбрал деньги. Музыкант признался, что уехал из Киева за несколько месяцев до начала специальной военной операции России.